Reyes Magos: cuánto hay que gastar en juguetes en Valle de Uco este 2026

Desde El Cuco Digital salimos a recorrer las calles para conocer los valores de los juguetes, los cuales suelen variar según las edades, los tamaños y los accesorios.

A pocas horas de que se celebre en todo el país, e incluso en el Valle de Uco, el tradicional Día de Reyes Magos, las familias argentinas se preparan para una jornada cargada de ilusión, especialmente para los más pequeños. En Argentina, así como también en otras partes del mundo, en esta fecha los chicos suelen escribir cartas a los Reyes pidiendo regalos. Para recibirlos, durante la noche del 5 al 6 de enero dejan sus zapatos en un lugar visible. En algunos hogares, también se deja pasto o agua para los camellos que, según la tradición, transportan a los Reyes.

Este año, los regalos para el Día de Reyes Magos, que se celebra el martes 6 de enero, registran un aumento de hasta el 33% con relación al año pasado. El gasto promedio alcanzará los $59.500 por obsequio, según estimó un informe de la consultora Focus Market.

El reporte, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, reveló que la proyección de la demanda para esta fecha indica que el 38% de las personas regalará juguetes, el 20% optará por indumentaria y el 14% por libros didácticos, entre otras opciones.

Los precios en Valle de Uco

Desde El Cuco Digital salimos a la calle para visualizar cuáles son los precios de los juguetes en este 2026. Para los más pequeños, un instrumento musical cuesta 3.790 pesos argentinos, un barco a fricción 3.300 pesos, masas para modelar 4.000 pesos, un peluche con sonido, luz y a pilas 30.790 pesos, y un libro mágico de dibujo de fútbol 9.299 pesos.

En el caso de las niñas, las muñecas Tiny se encuentran a 6.500 pesos, aunque dependiendo del modelo el costo puede variar. También se ofrece un bebote con sonidos a 26.790 pesos, otra muñeca Tiny a 40.000 pesos, un set de belleza para cabello a 12.290 pesos, una mamadera mágica a 2.990 pesos, un set de cocina a 14.790 pesos y un auto rosa con control y luz a 22.190 pesos, autos, camiones para niños entre 27,000 a 100,000 pesos dependiendo el tamaño.

Para los más grandes, un metegol cuesta 26.590 pesos, un juego de memoria 17.390 pesos y los patines alcanzan los 70.000 pesos, una bicicleta rodado 20 se encuentra a 212,000 pesos, bicicleta robado 12 a 97,000 pesos, juegos de mesa entre 25,000 a 65,000 pesos argentinos.

Reyes Magos 2026: promociones y descuentos

Bancos:

20% de ahorro y hasta 4 cuotas sin interés: Shoppings, Indumentaria, Jugueterías, Librerías, Perfumerías, entre otros.

50% de ahorro y hasta 12 cuotas sin interés: Jugueterías (en rodados y juguetes marcas internacionales.

Market Place

Hasta 30% de ahorro y 12 cuotas sin interés: Deportes, Gaming, Juegos y juguetes, entre otros. Envío gratis en las primeras compras.

Supermercados

12 cuotas sin interés: Bicicletas y Juguetes.

Llevando 2 productos el 2do con 80% descuento.: juguetes, pelotas inflables, y juegos de verano, Del 26/12/25 al 05/01/26, con tarjeta del Supermercado, y tarjetas de crédito.