noviembre 15, 2025

logo el cuco digital
Ricardo Barreda, el hombre que no amaba a las mujeres: hoy se cumplen 33 años del cuádruple crimen del odontólogo 

Es uno de los hechos más sangrientos de la historia policial del país.

Un día como hoy, pero del año 1992, en La Plata, en la calle 48, entre la 11 y 12, el odontólogo Ricardo Daniel Barreda, asesinó con una escopeta marca Víctor Sarasqueta, a su esposa Gladys McDonal (57), a sus dos hijas Cecilia (26) y Adriana (24) y a su suegra Elena Arreche (87).

Luego de cometer el hecho, intentó montar una escena de un robo, algo que no sucedió, ya que la justicia, con el correr de la investigación, confirmó que el ataque había sido perpetrado por el odontólogo, que terminó detenido y luego condenado.

Primeramente, en el año 1995 fue condenado a perpetua,  luego en el 2008 accedió a la prisión domiciliaria y el 29 de marzo del 2011, se le otorgó la libertad condicional.

Enfermo de Alzheimer y en un geriátrico, el 25 de mayo del año 2020, a los 83 años, murió producto de un paro cardiorrespiratorio. Su cuerpo fue depositado en el cementerio de José Carlos Paz, en una fosa común.

El caso Barreda, es uno de los hechos policiales más destacados e incluso en la cultura popular de los argentinos, siendo fuente de inspiración para series de televisión, para la literatura y la música. También en internet en algunos momentos circuló la frase de “San Barreda”, el protector de los hombres que sufren violencia de género.

Otras efemérides 

1944 – Muere el asesino en serie argentino Cayetano Santos Godino, más conocido como “el petiso orejudo”.

1993 Nace el jugador campeón del mundo en Qatar 2022 Paulo Dybala.

2017 – En la Argentina, desaparece el submarino Ara San Juan, perteneciente a la Armada.

  • Se celebra el Día Mundial Sin Alcohol.
  • Se celebra el Día de la Educación Técnica en la Argentina.
  • Día Internacional de la Química.

