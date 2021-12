Rigurosos controles y 300 efectivos policiales en las calles: así será el operativo para las fiestas

Comenzará esta noche y se extenderá por el fin de semana. «Dios quiera que todo salga bien, que no tengamos noticias mañana», puntualizó el jefe de la Policía en Valle de Uco.

Con motivo de las fiestas de fin de año, se reforzarán los controles policiales en toda la provincia para evitar accidentes de tránsito.

En Mendoza, unos 3.000 policías brindarán seguridad en Nochebuena y Navidad en zonas comerciales, parques y espejos de agua y además se intensificarán los controles en rutas y principales accesos, con rigurosos exámenes de alcoholemia.

Las maniobras, que comenzarán el viernes 24 y finalizarán el domingo 26, contarán con tecnología de última generación, que incluye aparatos biométricos faciales, puntos de identificación biométrica dactilar y móviles con sistema de video vigilancia y computador a bordo y lectura automática de patentes.

Estos equipos poseen sistemas que permitirán individualizar personas con pedidos de captura o medidas pendientes con la Justicia en tiempo real con el cruzamiento de bases de datos nacionales y provinciales integradas.

A todo este equipamiento se le sumará el accionar de drones y de helicópteros que patrullarán en todo Mendoza.

Fuertes controles en Valle de Uco

A nivel local, unos 300 efectivos estarán abocados a la seguridad sumados a personal municipal. Habrá en total 27 puestos fijos en los principales caminos de la región, además de los móviles.

A su vez, desde el pasado fin de semana rige la «tolerancia cero» de alcohol en espacios públicos. Esto significa que está prohibido el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas en plazas, parques y otros lugares.

«Venimos trabajando de esta forma desde el fin de semana pasado y lo va vamos a hacer este fin de semana y los que vienen», mencionó Alejandro Salinas, jefe de la Policía en Valle de Uco, en comunicación con El Cuco Digital.

«Vamos a hacer una reunión los primeros días de enero para ver cómo nos encontramos, para evaluar los operativos y ver si lo mantenemos o los cambiamos teniendo en cuenta cuáles son los lugares de concentración», adelantó.

También se hará especial control en la habilitación de las fiestas- que este año son 6- y en la circulación que eso conlleva. «Va a haber un superior por departamento apoyando y controlando al personal que está dispuesto».

Además, Salinas recordó que «está prohibido bañarse en los espejos de agua» y solicitó a la comunidad que «si ve a alguien utilizando estos espacios comunicarse al 911».

«En los lugares de más riesgo vamos a estar presentes (…) Vamos a contar con puestos operativos diurnos para el regreso de la gente por las diferentes rutas y caminos. A parte va a haber gente de Bomberos que va a tener el control de sus respectivos departamentos en los espacios verdes, ríos, arroyos y demás», detalló.

El comisario hizo hincapié en las recomendaciones y cuidados para evitar más tragedias. «Que salgan los jóvenes, no decimos que no salgan, que salgan las familias a las plazas, pero que se cuiden. Si alguien ha consumido alcohol no es pasar vergüenza llamar al padre, al tío o al hermano. Y si no puede comunicarse y ve a un policía, que se acerque y le diga que no está en condiciones de manejar. Es preferible eso a que ocurra un accidente, a que le quiten el vehículo, que le pongan una multa elevada. Entonces que pida auxilio a la Policía, que pida apoyo, la Policía se irá a contactar con los recursos que tiene con la familia para que lo busquen y lo lleven a casa. Estamos para eso, pero cuando ya detectamos una falta o delito no nos queda otra que intervenir, por eso reitero que es bueno prevenir», manifestó.

«Dios quiera que todo salga bonito, que mañana no tengamos noticias, que todos nuestros jóvenes puedan divertirse sanamente (…) Si alguien ve una pelea que trate de no intervenir, si hay algún amigo que trate de sacarlo del lugar. Si tienen que llamar a la Policía llámenla, no molestan. La idea es evitar el conflicto, la pelea, un accidente, una muerte o una simple agresión física. Esto es una tarea no solo de nosotros sino un logro de todos, arranca desde la casa. Entonces como padres, profesionales, tenemos que colaborar y poner todo nuestro esfuerzo», destacó en el cierre Salinas.