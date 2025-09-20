Facebook X-twitter Youtube Instagram

Riña callejera en La Consulta: un hombre alcoholizado dañó el auto del otro

FOTO EL CUCO DIGITAL
El hecho ocurrió en la madrugada.

A las 02.28 horas, personal de la Comisaría 41° de La Consulta, San Carlos, intervino en un hecho ocurrido en la vía pública, específicamente en calle 9 de Julio s/m, frente al Bar Los Abuelos. Vecinos del lugar alertaron al 911 sobre una riña y el daño ocasionado a un vehículo estacionado.

Al arribar al sitio, los efectivos policiales entrevistaron a un hombre de 47 años, quien manifestó haber tenido una discusión con un sujeto, con quien mantiene conflictos de larga data. Según el testimonio de la víctima, el agresor  de 52 años se encontraba en evidente estado de ebriedad y se dirigió hacia su vehículo  provocando daños en el espejo retrovisor izquierdo. Posteriormente, el autor se retiró del lugar.

Gracias a las características aportadas por la víctima, momentos después se logró la aprehensión del sujeto quien fue trasladado a sede judicial. Allí se le practicó el dosaje de alcohol en sangre, arrojando un resultado positivo de 2,17 g/l. Ante esta situación, se procedió a confeccionar el proceso contravencional correspondiente.

