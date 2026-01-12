Riña con heridos en Tunuyán: cómo evoluciona el joven que fue gravemente lesionado

Si bien, nunca existió una confirmación oficial del deceso, varias fuentes aseguraban la muerte del hombre. Finalmente se supo que el sujeto se encuentra vivo e internado en el hospital.

El día de ayer, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza informó sobre una riña que ocurrió en el departamento de Tunuyán, precisamente a las 00:05 horas, en la intersección de las calles Francisco Delgado y Derqui, pertenecientes al Asentamiento Rodrigo. La policía intervino en el hecho y constató la presencia de dos personas lesionadas con arma blanca.

Uno de los heridos, en estado más grave, fue trasladado al hospital Scaravelli del departamento. Según información extraoficial, habría fallecido. Tras ello, desde El Cuco Digital informaron familiares que el joven se encuentra en estado grave. Otra fuente oficial explicó al medio que el paciente puede que entre a cirugía, según la evolución.

Además, en el hecho hubo un segundo lesionado de 36 años que recibió una herida a la altura de la cintura y fue asistido.

Como resultado de tres allanamientos en distintos domicilios ubicados en la zona, se secuestraron varios elementos, entre ellos machetes y armas blancas, y fueron detenidos dos hombres de 39 y 34 años.