enero 11, 2026

enero 11, 2026

Riña en Tunuyán habría terminado con un hombre fallecido

También se realizaron allanamientos.

Según informó el Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza, durante la madrugada, a las 00:05 horas, se registró una violenta riña en la intersección de las calles Francisco Delgado y Derqui, en el Asentamiento Rodrigo del departamento de Tunuyán. La Comisaría 15 de Tunuyán intervino tras recibir un llamado a la línea de emergencia que alertaba sobre sujetos enfrentándose con palos en la vía pública.

Al llegar al lugar, el personal policial constató la presencia de dos personas lesionadas por arma blanca. Uno de los heridos de 25 años, fue trasladado en ambulancia al nosocomio local en estado de gravedad. Presentaba heridas en la sien, hombro derecho y abdomen, por lo que fue intervenido quirúrgicamente y quedó internado en terapia intensiva. El segundo lesionado, de 36 años, sufrió una herida a la altura de la cintura y fue asistido en el lugar por los efectivos policiales, quienes también dieron intervención a la Oficina Fiscal.

La Unidad Investigativa inició las tareas para dar con los autores del hecho, quienes ya estarían identificados.

En el marco de la investigación, se realizaron tres allanamientos simultáneos en distintos domicilios del Asentamiento Rodrigo. Como resultado, fueron detenidos un hombre de 39 años, sindicado como autor del hecho, y un hombre de 34 años, señalado como partícipe.

Durante los procedimientos se secuestraron elementos considerados de interés para la causa: un buzo con capucha, pantalón, campera deportiva, un par de zapatillas, una camiseta de fútbol del Club Independiente Rivadavia, dos armas blancas tipo punta, dos machetes, una remera azul, otro pantalón, otro par de zapatillas y un teléfono celular.

En los operativos participaron las Unidades Investigativas de Tunuyán, San Carlos y Tupungato, junto con la división de Delitos Tecnológicos.

Aún no se conoce el estado de salud del hombre de 25 años, aunque una fuente extraoficial informó al medio que habría fallecido horas después del hecho.

