Río Jarilla, el emprendimiento de una consultina que unió la pasión por la ropa y el cuidado del medioambiente

En el marco de la semana en celebración del Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas, Antonella Escobar de El Cuco Digital entrevistó a Dulce Mercado, una emprendedora que contó cuáles son los desafíos de emprender y de qué se trata su trabajo.

El día 27 de junio, se celebró el Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas.

Además de su impacto positivo en las economías tanto provinciales y regionales, los emprendimientos tienen una profunda relación en la independencia personal. Por eso, el número de empresas fundadas por mujeres y jóvenes viene en aumento desde hace muchos años.

En consonancia, la conciencia por el cuidado del medioambiente también interviene en el desarrollo de los emprendimientos que han puesto en auge a la moda circular y la cosmética natural, como el de Dulce Mercado, una consultina de 34 años, y dueña Rio Jarilla , un local ubicado en Ejercito de los andes oeste 156, La Consulta, Mendoza.

En el marco de esta fecha, Antonella Escobar de El Cuco Digital entrevistó a la emprendedora. Dulce se define como viajera, creadora y costurera y su emprendimiento se trata de una tienda de arte y reciclado que nació a través de las ganas de crear y trabajar de lo que más le apasiona, la costura.

¿Qué es Río Jarilla?

Rio Jarilla es una tienda de costura, arte y reciclado. El nombre nace valorizando las plantas nativas y valorando el agua del río que por ahí la gente desvaloriza, donde también tenemos feria de moda circular, productos artesanales, hacemos arreglos de costura, y prendas de diseño, en lo que destacamos el reciclado, reutilizamos cada pedacito que nos sobra para no generar más basura al medio ambiente.

Para vos, ¿qué es emprender?

Aprendí en los libros de C. Castaneda que no hay tarea más digna que emprenderse, también aprendí que el trabajo dignifica. Entonces para mí emprender es lanzarse a un sueño, un proyecto, identificar una necesidad de mercado, crear un espacio único, que satisfaga a un sector de la sociedad que es diferente, más bohemio y consciente con el planeta, con el cuerpo, mente, espíritu.

¿Por qué vendes productos de cosmética natural? ¿Cuáles son los beneficios?

Creo fuertemente en la cosmética natural, en la sabiduría de las plantas para curar y los productos libres de tóxicos que no hacen más que enfermarnos para seguir vendiéndose productos que no nos sanan.

Como emprendedora, ¿qué valor crees que le aportas al Valle de Uco?

Como emprendimiento aportamos en el Valle de Uco un espacio de resistencia, nos resistimos a la globalización, a la producción de ropa en masa y a productos tóxicos para el cuerpo, a los agrotóxicos, volviendo a las raíces, también teñimos prendas de manera natural usando textiles de algodón entre otros biodegradables, generando un consumo consciente desde el momento en el que producimos.

¿Tuviste algunos desafíos para emprender? ¿Cuáles?

Desde el momento cero que empecé con el espacio me di cuenta que no tenía plata para arreglar el lugar, había que arreglar techos, paredes, busqué tutoriales en YouTube cómo arreglar una pared, compré cemento, arena, cuchara y me puse manos a la obra. Mi papá me dijo varias veces que con plata cualquier persona puede hacer lo que quiera ¡Es un desafío hacerlo sin plata! Muchas veces me sentía sola y ahí cuando arranqué empezaron a llegar las amigas, a lijar paredes, pintar, tomar mates ¡Fue un proceso hermoso!

¿Cuáles son sus objetivos?

Tenemos objetivos claros y es lograr más reciclado de materiales como el plástico, crear prendas 100% recicladas que te cuenten una historia, son procesos largos que llevan tiempo, entonces mientras creamos esas utopías, mejoramos técnicas de costura, hasta llegar a la excelencia.

¿Qué consejos les darías a las personas que desean empezar a emprender?

A todos aquellos que quieran emprender y trabajar de lo que les apasiona ¡SALTEN AL VACÍO! Que ahí crecen las alas para volar sin límites, ahí es donde está la verdadera felicidad y la libertad de ser dueños de tu vida y tu tiempo.