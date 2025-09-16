Facebook X-twitter Youtube Instagram

Risas sin filtro en La Consulta: “Pollerudo” deslumbró en el Cine Teatro Municipal

De la mano de Flaco Pailos y Carla Dogliani.

Una noche inolvidable se vivió en el Real Cine Teatro Municipal, donde se presentó la comedia “Pollerudo” con las brillantes actuaciones de Flaco Pailos y Carla Dogliani. El público disfrutó de esta divertida propuesta que causó risas de principio a fin.

Gran cantidad de espectadores se reunieron para vivir esta experiencia encantadora en el teatro, un espacio de encuentro y alegría donde cada escena fue acompañada de grandes carcajadas que hicieron vibrar la sala.

Ambos actores, de la mano de Mentha Producciones, llegaron por primera vez a San Carlos, al distrito de La Consulta, trayendo consigo una comedia exitosa. Sorprendieron a todos los presentes con su carisma y talento, entregando todo de sí mismos en el escenario.

La comedia demostró ser un éxito total y el público presente ovacionó y aplaudió de pie en una sala llena, este espectáculo de lujo, que continuará su gira por distintos departamentos de la provincia.

Fuente: Prensa San Carlos 

