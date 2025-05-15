Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 20, 2025

Robaron cerca de 1000 kilos de ajo para semilla en San Carlos

El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves.

Un hombre de 62 años de edad, denunció con la policía el robo de unas 30 bolsas de ajo del interior de su finca, ubicada en Ruta Nacional 143, en el departamento de San Carlos.

Según la propia víctima, pasadas las 05.15 salió del domicilio para realizar una inspección por el lugar y durante el recorrido detectó el faltante de las bolsas y encontró rastros en el suelo.

Realizó la denuncia correspondiente y por directivas del Ayudante Fiscal de Turno, se dispuso la realización del trabajo correspondiente por parte de las autoridades. Según lo denunciado, se trata de un total de 30 bolsas de ajo con un peso aproximado de 30 kilos cada una.

