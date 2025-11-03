Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 5, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 5, 2025

logo el cuco digital

Robaron dinero en efectivo y paquetes de cigarrillos en un negocio de Tupungato

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Ocurrió en el barrio Arcoíris del distrito de Villa Bastías.

Minutos antes de las 10 de la mañana del día sábado, personal de la Subcomisaría de San José, fue alertado por el robo en un negocio tipo despensa, ubicado en el interior del barrio Arcoíris, en el distrito de Villa Bastías, del departamento de Tupungato.

Al arribar al lugar, constataron la rotura del vidrio de la puerta principal de ingreso y la víctima aseguró el robo de 150.000 pesos en efectivo y varios paquetes de cigarrillos de diferentes marcas. 

Por disposición del ayudante fiscal en turno, se ordenó  el trabajo del personal de policía científica e investigaciones para realizar  las pericias correspondientes.

Por el momento no hay novedades sobre los autores del hecho, aunque se trabaja tras los pasos de dos masculinos que quedaron registrados en las cámaras de seguridad del local cuando cometían el hecho.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Rápido y furioso: persecución policial por las calles de Tupungato al mejor estilo de Hollywood

Robaron una cosechadora de ajo de una finca en San Carlos

Ante la llegada de viento Zonda, recomendaciones para prevenir accidentes

Un padre y su hija de 14 años están graves por botulismo: sería por una conserva 

Una riña se produjo en Tunuyán por no pagar el alquiler: hay dos heridos por arma blanca

Valle de Uco: a un bajo costo, los productores venden el ajo para exportar a Brasil, Estados Unidos, México y Taiwán

Llega a Tunuyán, “CAR MET” un encuentro para los amantes de autos

Se acerca el juicio de Oscar Sáez, acusado de un doble asesinato que conmovió a Tunuyán

Un hombre de 84 años que circulaba en bicicleta sufrió un accidente en el centro de La Consulta

Un menor de edad robó una bicicleta en Tupungato y la policía lo pudo atrapar: fue entregado a sus progenitores

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO