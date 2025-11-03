Robaron dinero en efectivo y paquetes de cigarrillos en un negocio de Tupungato

Ocurrió en el barrio Arcoíris del distrito de Villa Bastías.

Minutos antes de las 10 de la mañana del día sábado, personal de la Subcomisaría de San José, fue alertado por el robo en un negocio tipo despensa, ubicado en el interior del barrio Arcoíris, en el distrito de Villa Bastías, del departamento de Tupungato.

Al arribar al lugar, constataron la rotura del vidrio de la puerta principal de ingreso y la víctima aseguró el robo de 150.000 pesos en efectivo y varios paquetes de cigarrillos de diferentes marcas.

Por disposición del ayudante fiscal en turno, se ordenó el trabajo del personal de policía científica e investigaciones para realizar las pericias correspondientes.

Por el momento no hay novedades sobre los autores del hecho, aunque se trabaja tras los pasos de dos masculinos que quedaron registrados en las cámaras de seguridad del local cuando cometían el hecho.