diciembre 3, 2025

diciembre 3, 2025
Robaron el Átomo de Ugarteche y se llevaron dos carritos repletos de carne

El robo fue alertado  al 911 por un llamado que avisó cuando sonaba la alarma.

Durante la madrugada, dos individuos robaron mercadería de una supermercado Átomo ubicado en Ugarteche y escaparon con los productos en dos carritos del comercio. El robo se produjo a las 4 de este lunes, en el comercio que se encuentra a metros de la Ruta Nacional 40 y la ruta 16, de Luján de Cuyo.

Un llamado al 911 sobre la activación de la alarma ante un ingreso no verificado hizo desplazar una patrulla hacia al supermercado. Los policías confirmaron que el candado del portón se encontraba roto, además de otros candados de la puerta principal.

Posteriormente, el encargado del local revisó las cámaras de seguridad que permitieron obtener un mejor panorama de lo que había sucedido. Dos personas habían irrumpido a la fuerza y se retiraban con dos carros completos con carne.

En el lugar trabajó Científica, Canes y la Unidad Investigativa Departamental.

Fuente: Diario El Sol

