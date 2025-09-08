Robaron en el barrio Militar de San Carlos: se llevaron un importante botín 

Entre los elementos robados hay televisores, mochilas con equipo de trekking, celulares, un maletín de trabajo y documentación personal.

Pasadas las 6.30 horas de este domingo, una mujer dio aviso a la policía, luego de haber sido víctima de delincuentes, que habían ingresado a la propiedad y sustrajeron varios elementos del interior. La propiedad se ubica en el barrio Militar de La Consulta, San Carlos.

Según la propia víctima, los delincuentes se llevaron un televisor marca Samsung de 43 pulgadas, dos mochilas de trekking, las cuales estaban totalmente equipadas, tres celulares, un maletín con trabajos docentes y de alumnos, una mochila roja con una notebook marca Acer, una billetera con documentación personal y una bicicleta rodado 29.

Según la información que aportó el Ministerio de Seguridad debido al hecho, los delincuentes habrían ingresado a la propiedad por una ventana que no tenía medidas de seguridad.

Por el momento el hecho está en plena investigación.