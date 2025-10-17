Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 17, 2025

octubre 17, 2025

Robaron en un complejo de departamentos de Tunuyán y “canes” marcó viviendas como sospechosas

Por el hecho se realizó una serie de allanamientos en el Asentamiento Los Ceibos.

En la jornada de ayer, personal policial fue alertado por un robo en al menos tres departamentos, que se ubican dentro de un complejo de viviendas, ubicadas sobre calle Elías Villanueva, a metros de la Avenida San Martín.

Por el hecho, se solicitó al personal de canes de la policía, quienes ya en el lugar comenzaron a seguir el rastro y marcas que aparecieron en la escena. El animal recorrió cerca de 800 metros hasta marcar unos domicilios, ubicados en el interior del Asentamiento Los Ceibos.  

En presencia y con la autorización correspondiente, se realizaron, por parte del personal actuante, registros domiciliarios. Según la información aportada por fuentes oficiales, la investigación continúa por parte de Investigaciones y no se descartan más medidas para terminar de esclarecer el hecho.

Del interior de los departamentos, robaron computadoras de trabajo, televisores, bolsos y documentación propia de las víctimas y también de trabajo.

De manera extraoficial informaron a El Cuco Digital, que una de las víctimas trabajaría en el Ministerio Público Fiscal. Personal de Comisaría 15, Canes e investigaciones trabajan en el hecho.

