Robaron en una casa de La Consulta mientras el propietario dormía: ocurrió esta madrugada

La vivienda está ubicada en calle 9 de julio Sur y Eleodoro Quiroga Este.

Pasadas las 5.30 horas de esta madrugada un joven de 28 años, dio aviso a las autoridades policiales debido a un robo que había sufrido en la propiedad mientras dormía.

Según la información aportada por el Ministerio de Seguridad, la víctima declaró que al despertar notó el robo de un televisor TV de 43 pulgadas (smart tv), una consola de PlayStation 3, 2 teléfonos celulares, una bicicleta rodado 29, 1 netbook, un juego de llaves de la propiedad y una suma de dinero en efectivo de $270.000.

Por el hecho, intervino el ayudante fiscal de turno, quien ordenó que se realicen las medidas pertinentes del hecho y que la investigación pasa a personal de investigaciones.