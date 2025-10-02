Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 2, 2025

logo el cuco digital
Robaron en una escuela de Vista Flores: la Policía detuvo a 4 personas por el hecho

Los detenidos tienen 47, 40, 20 y 19 años.

Una escuela que se ubica sobre calle 20 de junio, en el distrito de Vista Flores, fue víctima de unos delincuentes que ingresaron a los baños del establecimiento y robaron varios elementos. Un llamado al 911 alertó la situación y, por el trabajo de las cámaras de seguridad, se logró la detención de los malvivientes.

Según lo detallado por las autoridades, la detención se pudo hacer afectiva, gracias al gran trabajo que realizó el personal del Centro Inteligente de Operaciones (Municipalidad) y el CEO (Ministerio de Seguridad, de forma conjunta trabajaron dando seguimiento al auto donde se trasladaban los delincuentes.

Finalmente, en las calles Francisco Delgado y Catamarca, se pudo interceptar al auto Ford Escort, y luego la detención de las cuatro personas. Tras la detención y traslado a la dependencia policial, los efectivos actuantes pudieron recuperar los elementos robados, que estaban en el interior del vehículo.

Todos los detenidos están a disposición de la justicia, tienen 47, 40, 20 y 19 años. La caratula es hurto simple y en caso de no tener antecedentes saldrán libres.

