Robaron en una vivienda del barrio Malbec en San Carlos

El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles.

Personal de Comisaría 18 fue alertado por un robo en el interior de una propiedad ubicada en el barrio Malbec del departamento de San Carlos en la madrugada de este miércoles. Cuando los efectivos llegaron al lugar, constataron el hecho y entrevistaron a la víctima, una mujer de 39 años.

La misma aseguró que autores ignorados, luego de forzar una venta del frente de la propiedad, ingresaron al domicilio y se robaron una computadora, notebook, dos bolsos y ropa. Además, se llevaron también una garrafa de 10 kilos.

Por disposición del ayudante fiscal de turno, se ordenó el trabajo del personal de científica, quienes levantaron pruebas y huellas que serán analizadas.

Por el momento no hay mayores novedades del hecho.