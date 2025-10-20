Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 20, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 20, 2025

logo el cuco digital

Robaron herramientas en Villa Bastías y tras un rastreo de Canes y la UEP recuperaron los elementos

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Por el hecho no hay detenidos.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza, se registró un robo en una obra ubicada en el barrio Panocchia, distrito Villa Bastías, Tupungato. El hecho fue denunciado a las 12 horas en la Comisaría 20 por  el propietario de 61 años.

El robo fue descubierto cuando el dueño regresó a la construcción y notó la ausencia de varios elementos: un generador de corriente marca YahaJa color rojo con tanque azul, una engrilla despintada y un rollo de membrana. No se observaron signos de daño en el inmueble.

En el lugar del hecho, se hizo presente personal de la Unidad Especial de Patrullaje y con el apoyo de Canes, se realizó un rastrillaje por la zona, logrando dar con los elementos robados a unos 800 metros de donde se cometió el robo. Los elementos recuperados habían sido ocultados entre unas malezas.

Por directivas de la Oficina Fiscal, se realizó el levantamiento de las herramientas y materiales recuperados que fueron devueltos al dueño.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Una mujer de 30 años perdió la vida tras un accidente durante la madrugada en Tupungato

Dolor en las redes: familiares y amigos despiden a Macarena Manrique

Tristeza en San Carlos por el fallecimiento de Graciela Tuliz, trabajadora histórica del Área Sanitaria departamental

Brasil podría comprar ajo más barato a China y la producción de Mendoza perdería su mercado principal

Una mujer de La Consulta encontró un drone en el techo de su casa: ¿Espían a los vecinos?

La policía realiza allanamientos y un fuerte despliegue policial en el Asentamiento Rodrigo, en Tunuyán

Importantes recomendaciones ante la posible llegada del Zonda al llano

“Un paseo del lago, sin lago” dura crítica de Verónica Diez a la gestión municipal

“Con cadenas y machetes”: la policía debió intervenir para frenar un enfrentamiento entre los Asentamientos Los Ceibos y el Rodrigo

Una joven de 17 años fue atropellada en Tunuyán: producto de las heridas fue intervenida quirúrgicamente

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO