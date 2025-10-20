Robaron herramientas en Villa Bastías y tras un rastreo de Canes y la UEP recuperaron los elementos

Por el hecho no hay detenidos.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza, se registró un robo en una obra ubicada en el barrio Panocchia, distrito Villa Bastías, Tupungato. El hecho fue denunciado a las 12 horas en la Comisaría 20 por el propietario de 61 años.

El robo fue descubierto cuando el dueño regresó a la construcción y notó la ausencia de varios elementos: un generador de corriente marca YahaJa color rojo con tanque azul, una engrilla despintada y un rollo de membrana. No se observaron signos de daño en el inmueble.

En el lugar del hecho, se hizo presente personal de la Unidad Especial de Patrullaje y con el apoyo de Canes, se realizó un rastrillaje por la zona, logrando dar con los elementos robados a unos 800 metros de donde se cometió el robo. Los elementos recuperados habían sido ocultados entre unas malezas.

Por directivas de la Oficina Fiscal, se realizó el levantamiento de las herramientas y materiales recuperados que fueron devueltos al dueño.