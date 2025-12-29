Facebook X-twitter Youtube Instagram

Robaron herramientas y electrodomésticos de una finca ubicada en Villa Seca

La víctima tiene 74 años.

Personal de la Subcomisaría del Manzano Histórico, fue desplazado hasta la zona de Corredor Productivo, a una propiedad ubicada en una finca conocida como “Finca Villa Seca”, debido a un robo.

Al llegar al lugar, los efectivos actuantes entrevistaron a un hombre de 74 años, que manifestó haber regresado a la vivienda y constatado el robo. Del lugar se llevaron un televisor de 32 pulgadas, una garrafa, una motosierra, un teléfono celular, calzado y ropa. Además, el propio hombre aseguró el faltante de herramientas varias y de mano que tenía en su propiedad y de más utensilios que tenía en el interior de su casa.

Por el hecho y por directivas del ayudante fiscal de turno, se ordenó el trabajo del personal de Policía Científica y de Canes que realizaron un seguimiento de huellas en el lugar.

Según se pudo determinar, los delincuentes ingresaron a la propiedad luego de violentar la ventana de la habitación de la víctima.

Por el hecho se realizó la denuncia correspondiente y el personal de Investigaciones ya trabaja en el hecho para intentar recuperar lo robado y dar con los responsables.

