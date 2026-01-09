Robaron horno, garrafa y herramientas en un domicilio de San Carlos

La víctima tiene 49 años.

A las 21.20 horas, personal de la Comisaría 18 tomó intervención en un hecho delictivo ocurrido en una vivienda ubicada en la localidad de Pareditas, departamento de San Carlos.

Según la información proporcionada por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza, el hecho se produjo cuando el propietario se ausentó de su domicilio y, al regresar, constató que autores ignorados habían ingresado por una puerta del patio que no contaba con medidas de seguridad. Del interior de la vivienda sustrajeron un horno eléctrico, una garrafa de 10 kg, herramientas varias, un alargue de 40 metros y cubiertos.

Por directivas de la Ayudante Fiscal se hizo presente en el lugar personal de Policía Científica, que trabajó en la recolección de huellas. Asimismo, tomó intervención la Unidad de Investigaciones Departamental (UID) San Carlos.