Robaron una bicicleta en Eugenio Bustos: “Es mi movilidad para ir a trabajar. Me la compré con mucho esfuerzo”

Ocurrió en el Barrio José Hernández en Eugenio Bustos.

Este jueves por la noche, entre las 22:30 y las 23 horas, una joven fue víctima de la inseguridad en San Carlos.

Lamentablemente, le sustrajeron la bicicleta en el Barrio José Hernández en Eugenio Bustos, mientras se encontraba trabajando.

La chica contó lo sucedido en las redes y pidió la colaboración del todo el pueblo de San Carlos para que compartan su publicación. “Es mi movilidad para ir a trabajar. Me la compré con mucho esfuerzo”.

“Quien se la haya llevado que se ponga la mano en el corazón y me la devuelva por favor se lo pido. Voy a dejar mi número de celular 2622304939 por si alguien sabe de algo. No compren robado. Por favor quien la tenga que me escriba o me la deje por ahí, pero la quiero de vuelta por favor”, agregó para concluir.