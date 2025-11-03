Facebook X-twitter Youtube Instagram

Robaron una bicicleta, garrafa, herramientas y mochila con ropa de una vivienda de Colonia Las Rosas

El hecho ocurrió durante la noche del sábado.

Pasadas las 22 horas del sábado, personal policial fue alertado por un robo en una propiedad ubicada en calle San Martín y Di Cesare, en el interior de la Finca Fernández, en el distrito de Colonia Las Rosas. 

Ya en el lugar, el casero de la propiedad, aseguró que durante la jornada no había estado en la propiedad y al llegar se había encontrado con la puerta de ingreso forzada y en el interior todo desordenado notando el faltante de  una bicicleta rodado 29 de marca Vairo, una garrafa, una mochila con ropa,  un par de borcegos de trabajo, un cargador de celular,  un equipo completo de mate y herramientas varias de mano.

Por el hecho, el personal actuante pidió directivas al ayudante fiscal de turno, quien ordenó el trabajo del personal de científica y de la división Canes, quienes encontraron huellas y marcaron algunos puntos.

Por el momento, el hecho está en plena investigación y se trabaja en la identificación de los autores del hecho cometido.

