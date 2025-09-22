Facebook X-twitter Youtube Instagram

Robaron una bicicleta tras forzar el portón de una vivienda en Tunuyán

Foto archivo de Comisaría 15º, Tunuyán
El hecho ocurrió ayer, domingo.

A las 22.02 horas se registró un hecho de robo en la jurisdicción de la Comisaría 15° de Tunuyán. La víctima de 41 años, denunció que al regresar a su domicilio ubicado en calle República  constató que sujetos habían ingresado al inmueble tras violentar la cerradura del portón.

Según el relato de la damnificada, se había ausentado de su vivienda durante el día, dejando todas las medidas de seguridad activadas. Al volver, descubrió que le habían sustraído una bicicleta color naranja, rodado 26, cuya marca no recuerda. Los autores se dieron a la fuga tras cometer el ilícito.

Las actuaciones están a cargo de la Oficina Fiscal de Tunuyán, que investiga el hecho.

