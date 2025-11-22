Facebook X-twitter Youtube Instagram

Robaron una camioneta durante la noche en Tupungato

El vehículo se encontraba estacionado.

Según informó el Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza, a las 21:13 horas, en jurisdicción de la Comisaría 20° de Tupungato, se registró un hecho de hurto agravado. La víctima de 42 años, denunció que dejó estacionada anoche su camioneta marca Chevrolet S10, color gris, en la vía pública, dentro del Barrio 23 de noviembre, Tupungato.

Al levantarse, constató que autores ignorados le habían sustraído el rodado, dándose a la fuga. Las actuaciones están a cargo de la Oficina Fiscal de Tupungato.

