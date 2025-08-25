Robaron una casa en El Cordón del Plata: los delincuentes habrían ingresado por una ventana

El hecho fue denunciado en horas de la noche del domingo.

Cerca de las 22 horas del domingo, una mujer de 26 años, dio aviso a la policía, que había sido víctima de un robo en su propiedad, ubicada en Calle El Álamo, en El Cordón del Plata de Tupungato.

Según la propia víctima, los delincuentes ingresaron a la propiedad por una ventana que está ubicada en la parte trasera de la vivienda. Se llevaron dos televisores marca Noblex de 42 y 32 pulgadas, una plancha de cabello, un secador de pelo y una garrafa de 10 kilos.

Por autorización del Ayudante fiscal de turno, se dispuso del trabajo de personal de científica y los perros, que realizaron un rastrillaje por el lugar.

Por el momento continúan las investigaciones intentando dar con los responsables del hecho.