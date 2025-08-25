Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 25, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 25, 2025

logo el cuco digital

Robaron una casa en El Cordón del Plata: los delincuentes habrían ingresado por una ventana

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El hecho fue denunciado en horas de la noche del domingo.

Cerca de las 22 horas del domingo, una mujer de 26 años, dio aviso a la policía, que había sido víctima de un robo en su propiedad, ubicada en Calle El Álamo, en El Cordón del Plata de Tupungato.

Según la propia víctima, los delincuentes ingresaron a la propiedad por una ventana que está ubicada en la parte trasera de la vivienda. Se llevaron dos televisores marca Noblex de 42 y 32 pulgadas,  una plancha de cabello, un secador de pelo y una garrafa de 10 kilos.

Por autorización del Ayudante fiscal de turno, se dispuso del trabajo de personal de científica y los perros, que realizaron un rastrillaje por el lugar. 

Por el momento continúan las investigaciones intentando dar con los responsables del hecho.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Varios detenidos tras el brutal ataque a tiros en San Carlos: el joven está en grave estado de salud

Cayó “el Loco” en San Carlos, con drogas y dinero: podría tener relación en la causa del Kaká y el Oso

Sacrificarán al caballo Don Nelson: se trata de uno de los caballos más taquilleros del último tiempo

El “Kaká” y el “Oso” nuevamente detenidos: estarían involucrados en el ataque a tiros del pasado lunes en Eugenio Bustos

Dos camiones de reconocidas empresas de la zona chocaron esta mañana en Tunuyán

Campo Los Andes: volcó una camioneta y una mujer resultó herida

Juicio por la muerte de Facundo Almendra: el padre arriesga prisión perpetua (Transmisión en vivo)

Caso Facundo Almendra: el jurado consideró que su padre no fue el culpable de su muerte y lo dejó en libertad

Alerta de zonda para el Valle de Uco: cuándo puede soplar y qué otras áreas se verán afectadas

Padece una hidrocefalia y mielomeningocele, y emocionó a todo Vista Flores cuando repartió bolsas con golosinas para los niños y niñas de su barrio

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO