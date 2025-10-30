Robaron una cosechadora de ajo de una finca en San Carlos

El hecho sucedió pasadas las 20 horas del miércoles.

Personal de Comisaría 18 de San Carlos fue desplazado hasta una finca ubicada en calle Villegas , de Pareditas, por el robo de maquinaria agrícola del interior de una propiedad.

Al llegar al sitio, el personal actuante constató el robo de una cosechadora de ajo, la cual estaba en el patio de una propiedad.

Según la víctima, quien además se desempeña como auxiliar de la policía, se trata de una cosechadora marca Pérez Hermanos, con cuchillas de 30 centímetros.

Por directivas del ayudante fiscal, se trabajó en el lugar y se le dio la orden de comenzar con las tareas pertinentes al personal de Investigaciones. Por el momento, el hecho se lo trabaja como un hurto simple.