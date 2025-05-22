Facebook X-twitter Youtube Instagram

Robaron una moto en La Consulta: el portón no tenía llave e ingresaron a plena luz del día

El hecho sucedió a las 13.30 de ayer miércoles.

Delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada en el barrio Cerro del Plata de La Consulta, San Carlos y se robaron una moto. El propietario hizo la denuncia correspondiente, pero por el momento no tiene novedades.

Según la propia víctima, relató a El Cuco Digital que “ayer miércoles, pasadas las 13.30, ingresaron a mi casa y me robaron la moto, es una Zanella Sapucai 150cc color borravino”.

Ingresaron por el portón a la vivienda, justamente no lo teníamos con llave y pudieron entrar y se llevaron la moto, se hizo la denuncia como corresponde, estuvo trabajando la policía, pero por el momento no tengo ninguna novedad”, aseguró la víctima.

Se le pide a la población que, ante cualquier información de aviso a la policía, un llamado al 911 o a los números 2622 561453, 2622 253895 o al 2622 382848.

