Robaron una moto en Tunuyán: el hecho ocurrió en la madrugada

Sucedió en calle Gisasola al 700.

Personal policial fue alertado por el robo de una motocicleta Appia 110cc, que estaba estacionada en la vereda de una propiedad de calle Gisasola al 700, en el departamento de Tunuyán.

La víctima, un hombre de 40 años, informó que había dejado su moto estacionada en la vereda de la casa de su novia y al salir ya pasadas las 00.30 horas constató el robo.

Por directivas del ayudante fiscal de turno, se dispuso del trabajo del personal en el lugar y el pedido de cámaras de seguridad para intentar lograr dar con la persona que cometió el hurto. Por el momento no hay novedades.