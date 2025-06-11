Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 16, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 16, 2025

logo el cuco digital

Robaron una moto en Tunuyán: el hecho ocurrió en la madrugada

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Sucedió en calle Gisasola al 700.

Personal policial fue alertado por el robo de una motocicleta Appia 110cc, que estaba estacionada en la vereda de una propiedad de calle Gisasola al 700, en el departamento de Tunuyán.

La víctima, un hombre de 40 años, informó que  había  dejado su moto estacionada en la vereda de la casa  de su novia y al salir ya pasadas las 00.30 horas constató el robo.

Por directivas del ayudante fiscal de turno, se dispuso del trabajo del personal en el lugar y el pedido de cámaras de seguridad  para intentar lograr dar con la persona que cometió el hurto. Por el momento no hay novedades.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

La familia de José Luis Núñez  pide a la justicia que la muerte no quede impune:  “no es un homicidio culposo”.

Condenaron a un joven en Tunuyán por haberle pegado un tiro a una mujer: 7 años y 2 meses de prisión

Quedó imputado el hombre que atropelló y dejó tirado un joven ciclista en San Carlos

Niños de una escuela de San Carlos con urticaria y otros síntomas: sospechan de una intoxicación masiva

Una niña de 14 años, atrincherada con un arma, dispara en una escuela de La Paz

Se incendió una vivienda en San Carlos: hubo perdidas parciales y varios electrodomésticos afectados

Guardaparques encontró a miembros del grupo Verbo Encarnado, dañando zonas del Manzano Histórico

Vive en Vista Flores y cumplió 103 años de vida: María Julia  Ensina Quiroga tuvo su merecido festejo junto a su familia

Trasladan al penal San Felipe al conductor que atropelló y mató a José Luis Núñez: la familia marchó por justicia

Alerta por VIENTO ZONDA: ya corren fuertes ráfagas en Valle de Uco

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO