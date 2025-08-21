Facebook X-twitter Youtube Instagram

Robaron una moto y asaltaron a un hombre en Tunuyán

Los hechos sucedieron en las últimas horas y la policía busca dar con los responsable.

Dos hechos de inseguridad, tuvieron lugar en las últimas horas en el departamento de Tunuyán,  la justicia investiga los dos casos, pero por el momento no hay personas detenidas.

El primero de los hechos, tuvo lugar ayer pasadas las 14.30 horas, cuando un hombre de 22 años denunció el robo de su motocicleta Zanella 125, que había dejado estacionada en su vivienda ubicada en calle Francisco Delgado y La Argentina.

Por el hecho intervino personal de investigaciones y la investigación ya está en manos de la Oficina Fiscal.

El segundo hecho, tuvo lugar en la madrugada de este jueves, minutos antes de las 5, cuando un hombre de 55 años, esperaba el transporte público en la intersección del callejón Belgrano y  Ruta 40, inmediaciones del asentamiento La Tablada.

Según lo denunciado, la víctima, fue sorprendida por dos sujetos que lo redujeron y le robaron la billetera, la documentación personal y un celular Samsung A06. La persona tuvo que recibir asistencia médica y se encuentra en buen estado de salud.

La denuncia por el hecho se realizó formalmente y por el momento, el personal de investigaciones lleva adelante diferentes tareas para intentar dar con los responsables.

