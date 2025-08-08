Facebook X-twitter Youtube Instagram

Robaron varias herramientas de trabajo de una finca en Tupungato

El hecho sucedió en una finca que se encuentra ubicada sobre Ruta 88.

Personal policial de Comisaría 20, fue desplazado hasta una finca, ubicada sobre Ruta 88, luego de que el propietario del lugar los alertara por un robo en el interior de su propiedad.

Según lo relatado a las autoridades por parte de la víctima,  entre las 17:30 y las 20:30 horas, la propiedad estuvo sin presencia de personas y en ese momento delincuentes ingresaron a la propiedad tras dañar una de las puertas de ingreso a la propiedad.

Del interior del lugar robaron un televisor 42 pulgadas, una motosierra  marca hecho color naranja,  una segunda motosierra tipo eléctrica, color rojo, otra motosierra extensible, marca hecho, y una bordeadora color azul.

Además de eso, el propietario aseguró que también los delincuentes se llevaron un arma de fuego tipo carabina calibre 22.

Por el hecho, se ordenó el trabajo del personal de científica, el personal de canes e investigaciones, que son quienes continúan con el trabajo para intentar recuperar lo robado.

