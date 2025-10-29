Robaron varios rollos de alambre del interior de un galpón en Tunuyán

El hecho ocurrió en una finca del distrito de Vista Flores.

Minutos antes de las 23 horas, persona policial de Comisaría 65 de Vista Flores, fue desplazada hasta la intersección con Ruta 92 y 94, donde se ubica la finca “Marquez”, ya que el encargado de dicho lugar había constatado un robo en la propiedad.

Según lo denunciado y declarado por la víctima, personas desconocías ingresaron a un galpón de la propiedad por una ventana y robaron 15 rollos de alambre acerada que se encontraban en el interior.

Por este hecho, intervino la Oficina Fiscal, donde el ayudante de turno se dispuso del trabajo del personal y dejó el caso en manos del personal de investigaciones.

Según la información a portada al medio, este tipo de alambre se utiliza en fincas con viñas habitualmente y el precio de cada rollo va a partir de los $136.000.