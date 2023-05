Roberto Romero, el tunuyanino que sobrevivió al hundimiento del Belgrano: “Es una herida que jamás se va a cerrar”

Por Jorge García

El nacido en Tunuyán, fue uno de los sobrevivientes del hundimiento del ARA General Belgrano, en pleno conflicto bélico por Malvinas.

Hoy, 2 de mayo de 2023, se cumplen 41 años del hundimiento del ARA General Belgrano, que fue alcanzado por 2 torpedos del submarino inglés HMS Conqueror, causando la muerte de 323 tripulantes.

Roberto Romero, nacido en Tunuyán y con 18 años cumplidos en marzo del año 1982, era uno de los tripulantes del barco que logró sobrevivir, logrando ser rescatado 33 horas después del hundimiento.

En una entrevista que realizó el Diario El Cuco Digital, el propio Roberto contó cómo se vivió ese momento y como logró salir adelante con su vida luego de lo que fue la Guerra de Malvinas.

“Yo entre a la Marina con 15 años y cumplí mis 18 en marzo de 1982 y en abril estaba arriba del Belgrano encargado de una ametralladora de defensa antiaérea. A la guerra yo fui siendo un adolescente y volví siendo un hombre; me tocó madurar de golpe”, comentó Roberto Romero.

“Para mi persona recordar un 2 de mayo es algo muy caro para mi pensamiento y te diría para todos los sobrevivientes, es una herida que jamás se va a cerrar, estar en medio del océano y con el frío cruel, son pocas las chances de terminar con vida”.

“Cuando nos tocó abandonar el barco yo perdí todos mis amigos y camaradas, a mí en lo personal me tocó salir de la embarcación en una balsa que no era la que tenía designada y eso fue y es hasta el día de hoy muy desgarrador, porque yo me salve y mi grupo murió todo”, confesó el propio Roberto Romero.

Además, agregó: “Yo vi cuando mis amigos se iban en esa balsa y no sé qué paso, porque nunca más aparecieron, tal vez fueron alcanzados por las grandes olas de ese día o la succión del barco cuando se fue al fondo, porque sus cuerpos nunca aparecieron”.

“Estar en las balsas fue algo terrible también, fue un frío terrible y se vivieron momentos muy duros porque veías a compañeros morir y no podías hacer nada, imagínate el tremendo temporal que había que en 7 o 10 minutos te congelabas”, recordó Romero.

“Yo hasta ser rescatado pasaron 33 horas; cuando me encontraron, tenía de la cintura para abajo todo congelado, fue muy feo todo eso, estaba moribundo y totalmente desbastado, luego de pasar todo ese tiempo en una balsa a la deriva y corriendo el riesgo de que te encuentren los enemigos”.

“A mí me tocó ir como chico a la guerra y volver como hombre, me tocó pasar un cambio muy brusco y tal vez no termine muerto como mis amigos, porque Dios así no lo quiso y tiene algo más para mi vida”.

“Yo puedo decir que recibí mucha contención luego de la guerra, viví un tiempo en el Sur de Argentina y en aquel lugar se los respeta mucho a los que estuvimos en Malvinas defendiendo la patria”.

“También digamos, después de la guerra, yo traté de siempre mantener mi cabeza en otro lado, me gusta siempre estar haciendo algo, me gusta la carpintería, tengo mis propias cabañas y hasta me hice una bodega”.

“Según mis psicólogos, yo canalice mi vida en esas actividades y por eso pude salir adelante y no terminé como otros sobrevivientes que luego del conflicto terminaron quitándose la vida porque no pudieron superar todo lo vivido”, dijo Roberto Romero.

“Yo creo que el veterano está en una deuda con la sociedad, a nosotros nos mandaron a pelear y defender algo nuestro y no lo pudimos hacer, por eso es que vos ves a todos los sobrevivientes y la mayoría te dice, estoy haciendo esto aquello para poder mantener la cabeza ocupada y no recordar nada”, aseguró el propio Romero.

“Cada vez que pasan los años y estas fechas puntuales cuesta no recordar lo que nos tocó pasar, pero la vida sigue y espero que no tengamos más guerras, porque eso hace muy mal a todos y no se puede curar más”, finalizó Roberto Romero.

La entrevista completa