noviembre 23, 2025

logo el cuco digital
Robó bolsas con ajo de una finca en Tunuyán y quedó detenido

Las bolsas secuestradas
La policía logró recuperar 5 bolsas de ajo que fueron restituidas a su dueño.

Minutos antes de las 22.30 horas, personal policial de la Comisaría 15, fue desplazado a una finca ubicada en el callejón Escorihuela, en la zona del Totoral, del departamento de Tunuyán, donde logró la detención de un masculino que había robado 5 bolsas con ajo desgranado.

Según la información aportada, el propietario del lugar sorprendió a un grupo de hombres robando bolsas de ajo de su propiedad y dio aviso a la policia llamando al 911.

Luego de la llamada y a la espera del arribo de los efectivos, el propietario logró la detención de uno de los delincuentes, que lo terminó entregando a las autoridades.

Al momento de la detención, la policía pudo localizar tambíen un total de 5 bolsas de aproximadamente 20 kilos cada una de ajo desgranado que estaba destinado a semilla.

Por el hecho y por directivas de la ayudante fiscal de turno se ordenó la detención y traslado del sujeto implicado, el secuestro del ajo y la posterior entrega del mismo al propietario.

