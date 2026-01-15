Robo en fincas del Valle de Uco: esta vez se llevaron varias bolsas de duraznos en Tupungato

El hecho ocurrió en horas de la noche del miércoles en el distrito de San José.

Personal policial de la Subcomisaría de San José, fue desplazado hasta Callejón Meli, en el distrito de San José, tras un llamado al 911 por parte de un vecino indicando el robo de duraznos del interior de una finca que se ubica en el lugar.

Ya en el lugar, la víctima, quien se desempeña como encargado de la finca, manifestó a las autoridades que había sido víctima del robo de varias bolsas de duraznos que habían sido cosechadas anteriormente. Según el hombre, se trata de duraznos de variedad priscos.

Por el hecho intervino la Oficina Fiscal y el ayudante fiscal de turno, dispuso de las medidas de rigor en el lugar del hecho y ordenó que se continúe con la investigación.

Temporada de robo de duraznos en la zona

Como sucede año tras año, personal policial refuerza las zonas de producción de dureznos con el objetivo de evitar el robo de la producción de este tipo de fruta. Para ello se han implementado más patrullajes nocturnos en las zonas productivas.

La zona del corredor productivo en el departamento de Tunuyán y distritos como El Cordón del Plata, San José y Gualtallary, concentran la gran mayoría de la producción de duraznos del Valle de Uco y de la provincia de Mendoza.