Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 15, 2026

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 15, 2026

logo el cuco digital

Robo en fincas del Valle de Uco: esta vez se llevaron varias bolsas de duraznos en Tupungato

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El hecho ocurrió en horas de la noche del miércoles en el distrito de San José.

Personal policial de la Subcomisaría de San José, fue desplazado hasta Callejón Meli, en el distrito de San José, tras un llamado al 911 por parte de un vecino indicando el robo de duraznos del interior de una finca que se ubica en el lugar.

Ya en el lugar, la víctima, quien se desempeña como encargado de la finca, manifestó a las autoridades que había sido víctima del robo de varias bolsas de duraznos que habían sido cosechadas anteriormente. Según el hombre, se trata de duraznos de variedad priscos.

Por el hecho intervino la Oficina Fiscal y el ayudante fiscal de turno, dispuso de las medidas de rigor en el lugar del hecho y ordenó que se continúe con la investigación.

Temporada de robo de duraznos en la zona

Como sucede año tras año, personal policial refuerza las zonas de producción de dureznos con el objetivo de evitar el robo de la producción de este tipo de fruta. Para ello se han implementado más patrullajes nocturnos en las zonas productivas.

La zona del corredor productivo en el departamento de Tunuyán y distritos como El Cordón del Plata, San José y Gualtallary, concentran la gran mayoría de la producción de duraznos del Valle de Uco y de la provincia de Mendoza.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Riña en Tunuyán habría terminado con un hombre fallecido

Riña con heridos en Tunuyán: cómo evoluciona el joven que fue gravemente lesionado

Tras el accidente en Potrerillos, María José Galdame fue dada de alta y se recupera favorablemente

Familia involucrada en accidente en Ruta 40: una niña de un año fue hospitalizada

Tupungato: dejó la moto estacionada frente a su casa y se la robaron

Médico antes que intendente: Morillas asistió a personas heridas en un accidente en la ruta 40

Fue intervenido quirúrgicamente el joven herido en una riña en Tunuyán

La Policía frenó delitos en Tupungato y detuvo a dos hombres

Dos hombres fueron detenidos por estafar un comercio de Tunuyán

El Ministerio de Seguridad busca blindar el sueldo de policías y penitenciarios en situaciones graves

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO