Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 3, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 3, 2025

logo el cuco digital

Robo en Tunuyán: entraron a una casa y le sustrajeron varios electrodomésticos

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El hecho fue denunciado por la propia víctima en la mañana del sábado.

Personal policial de Comisaría 15 de Tunuyán, fue desplazado hasta la calle Río Negro 722 en el departamento de Tunuyán, debido a un robo que había sufrido una propiedad. Cuando los uniformados arribaron al lugar, constataron el hecho y entrevistaron a la víctima.

El propietario del lugar, relató que llegó a su casa pasadas las 7:30 horas del sábado con la intención de regar las plantas y se encontró con que le habían robado varias pertenencias del interior de la propiedad.

Entre lo robado, según la propia víctima declaró, el faltante de un microondas, una tostadora eléctrica, una jarra térmica,  un televisor y otros elementos de pequeño porte que tenía en la cocina.

Por el hecho, se pidió por la intervención del Ayudante Fiscal de Turno, quien ordenó realizar las medidas correspondientes al caso y se solicitó al personal de investigaciones para que trabaje en el hecho. Por el momento no hay mayores datos respecto a la investigación.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Fuerte choque en ruta 40: uno de los conductores iba alcoholizado

150 familias recibirán su casa propia en Tunuyán: así lo anunció el intendente Emir Andraos

Casi una tragedia en La Consulta: un árbol seco cayó sobre un auto donde viajaban dos personas

Fuerte accidente entre una camioneta y un auto en Tunuyán: Bomberos tuvo que rescatar a uno de los heridos

Robaron en una casa de La Consulta mientras el propietario dormía: ocurrió esta madrugada

Condenaron a 24 años de prisión a Juan Oscar Sáez por el homicidio de dos personas en Tunuyán

Secuestro de cocaína y marihuana, y cinco detenidos por la UEP de Tupungato

Robo en Tunuyán: entraron a una casa y le sustrajeron varios electrodomésticos

Ángela Roca lucha contra una dura enfermedad y necesita dadores de sangre

Un concejal de Tupungato suspendido por una denuncia de violencia de género

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO