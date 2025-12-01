Robo en Tunuyán: entraron a una casa y le sustrajeron varios electrodomésticos

El hecho fue denunciado por la propia víctima en la mañana del sábado.

Personal policial de Comisaría 15 de Tunuyán, fue desplazado hasta la calle Río Negro 722 en el departamento de Tunuyán, debido a un robo que había sufrido una propiedad. Cuando los uniformados arribaron al lugar, constataron el hecho y entrevistaron a la víctima.

El propietario del lugar, relató que llegó a su casa pasadas las 7:30 horas del sábado con la intención de regar las plantas y se encontró con que le habían robado varias pertenencias del interior de la propiedad.

Entre lo robado, según la propia víctima declaró, el faltante de un microondas, una tostadora eléctrica, una jarra térmica, un televisor y otros elementos de pequeño porte que tenía en la cocina.

Por el hecho, se pidió por la intervención del Ayudante Fiscal de Turno, quien ordenó realizar las medidas correspondientes al caso y se solicitó al personal de investigaciones para que trabaje en el hecho. Por el momento no hay mayores datos respecto a la investigación.