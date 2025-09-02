Facebook X-twitter Youtube Instagram

Robo en zonas rurales: un joven de 20 años fue detenido por robar palos de viñas en Tupungato

El hecho sucedió en horas de la tarde de la jornada del lunes.

Personal policial, logró recuperar elementos robados de una finca y la detención de un joven de 20 años, en horas de la tarde del lunes, en las inmediaciones de una finca ubicada en La Arboleda, Tupungato.

Los uniformados fueron avisados luego de una llamada al 911, donde daban cuenta de que un sujeto estaba robando elementos del interior de una finca. Al arribo del personal, el propietario del lugar denunció el faltante de 15 palos parraleros.

Por tal motivo, la policía realizó un rastrillaje por la zona y logró recuperar con 5 palos que estaban en un descampado y también la detención del sujeto que al notar la presencia de los uniformados intentó escapar del lugar.

La persona detenida fue trasladada a la Comisaría 20 de Tupungato, donde quedó a disposición de la justicia.

