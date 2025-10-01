Robo millonario a un supermercado en La Consulta: ocurrió en la madrugada de este miércoles

El hecho sucedió en horas de la madrugada de hoy miércoles.

Al menos tres delincuentes, ingresaron durante la madrugada de hoy al supermercado El Castillo, que se ubica sobre calle Ejército Los Andes, donde robaron la caja registradora, más de 60 kilos de carne y mercadería varia.

En el lugar trabaja personal de Comisaría 41, investigaciones y canes, que levanta huellas del lugar. Según las primeras informaciones, los delincuentes ingresaron al local por una propiedad colindante y habrían escapado por un descampado que se ubica hacia el Este de la propiedad.

Fotografía del descampado/ El Cuco Digital

Con El Cuco Digital, dialogó Carlos Montenegro, propietario del lugar que comentó la situación vivida: “En horas de la madrugada cerca de las 01: 00, por las cámaras de seguridad vimos a una persona que ingresó al interior del supermercado y se llevó la caja registradora, y luego horas después, dos personas encapuchadas volvieron a ingresar y se llevaron bolsones con mercadería y más de 60 kilos de carne”.

Fotografía: El Cuco Digital

“Por lo que vimos en las cámaras de seguridad, estas personas estaban muy bien preparadas, porque no solo estaban encapuchados, también tenían guantes”, declaró Carlos Montenegro, víctima del robo.

Por el momento no hay novedades sobre el robo y la policía continúa trabajando en el lugar del hecho.