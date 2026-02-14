Facebook X-twitter Youtube Instagram

Robó un celular y cuando escapaba, los vecinos lo lograron detener

El hecho sucedió en el distrito de Cordón del Plata, en Tupungato.

Un hecho de detención ciudadana, tuvo lugar en la tarde del viernes, en el distrito de El Cordón del Plata, Tupungato, cuando un grupo de vecinos logró detener a un delincuente que escapaba luego de robar un teléfono celular.  

Al arribo del personal policial al lugar, en calle Santa Fe, de ese distrito, entrevistó a la víctima, quien explicó que él estaba atendiendo su puesto de venta que tiene en el lugar y en un descuido esta persona le robó el celular y escapó del lugar.

Esto provocó pedido de auxilio, lo que alertó al resto de feriantes y vecinos, que comenzaron a perseguir al delincuente hasta que lograron detenerlo y dar aviso a la policía.

Por el hecho, la persona fue trasladada en calidad de detenido y quedó a disposición de la Oficina Fiscal.

