Robó una bicicleta y quedó detenido cuando la intentaba comercializar en un barrio de Tunuyán

El rodado había sido robado de una vivienda del barrio Belgrano y fue recuperado en La Tablada.

El pasado día martes en la Comisaría 15 de Tunuyán ingresó una denuncia por el robo de una bicicleta rodado 29 del interior de una propiedad del barrio Belgrano.

Personal de investigaciones comenzó a trabajar y finalmente, en la jornada de ayer miércoles, fuentes oficiales informaron que la bicicleta en cuestión había sido recuperada y que por el hecho un masculino había quedado detenido.

Según la información del personal actuante, el rodado fue recuperado en el interior del barrio conocido popularmente como La Tablada. Siguiendo las investigaciones correspondientes, lograron dar con el sujeto cuando estaba transportado en un vehículo el rodado en cuestión.

Además, agregaron que la bicicleta había sido desarmada en partes y por lo que se cree iba a ser comercializada en ese lugar. La persona quedó detenida y puesta a disposición de la oficina fiscal.