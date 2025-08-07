Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 7, 2025

Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 7, 2025

Robó una bicicleta y quedó detenido cuando la intentaba comercializar en un barrio de Tunuyán

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El rodado había sido robado de una vivienda del barrio Belgrano y fue recuperado en La Tablada.

El pasado día martes en la Comisaría 15 de Tunuyán ingresó una denuncia por el robo de una bicicleta rodado 29 del interior de una propiedad del barrio Belgrano.

Personal de investigaciones comenzó a trabajar y finalmente, en la jornada de ayer miércoles, fuentes oficiales informaron que la bicicleta en cuestión había sido recuperada y que por el hecho un masculino había quedado detenido.

Según la información del personal actuante,  el rodado fue recuperado en el interior del barrio conocido popularmente como La Tablada. Siguiendo las investigaciones correspondientes, lograron dar con el sujeto cuando estaba transportado en un vehículo el rodado en cuestión.

Además, agregaron que la bicicleta había sido desarmada en partes y por lo que se cree iba a ser comercializada en ese lugar. La persona quedó detenida y puesta a disposición de la oficina fiscal.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un ciclista alcoholizado intentó cruzar la ruta y fue embestido por una camioneta

Varias personas fueron detenidas en Tunuyán, luego de un fuerte operativo en el interior del asentamiento Rodrigo

Violento robo en Tunuyán: los delincuentes tenían chalecos antibalas y armas de fuego

Detectan carne de animales de dudosa procedencia en carnicerías del Valle de Uco: la Policía Rural intensifica los controles

CATA incorporó modernos colectivos para Valle de Uco: están equipados con la última tecnología

Una vez más, Lali llegó a Valle de Uco después de su presentación en Mendoza

El niño que fue mal inyectado en Tupungato quedó con secuelas, y la enfermera podría tener una imputación más grave

Tunuyán: un hombre golpeó a una mujer que terminó pidiendo ayuda en la calle

Accidente en La Consulta: chocó a un perro y cayó de su moto

Perros de la policía recuperaron elementos robados en Tunuyán

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO