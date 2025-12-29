Facebook X-twitter Youtube Instagram

Rocío Gómez asumió como nueva edil de Tupungato en lugar del destituido Facundo Arce

Era la primera suplente de la lista y pasó a ocupar el cargo que había quedado vacante.

Rocío Gómez asumió el pasado 23 de diciembre como nueva concejal del Partido Federal en el departamento de Tupungato. Ocupa el cargo que había quedado vacante tras la destitución de Facundo Arce. Gómez cumplirá mandato hasta el 30 de abril de 2026.

Leer:https://www.elcucodigital.com/destituyeron-al-concejal-arce-del-hcd-de-tupungato-la-causa-y-el-descargo-del-edil/

Marcela Granizo, presidenta del Concejo Deliberante de Tupungato, informó que “luego de lo que fue la destitución de Facundo Arce, desde el Concejo Deliberante de Tupungato, se le solicitó a la Junta Electoral, que nos dictamine quién debe ser la persona que debe pasar a ocupar el lugar y fue así que se informó que Rocío Gómez, es quien debía ocupar dicho puesto”.

“Gómez presentó toda la documentación solicitada, la cual se examinó correctamente  y tras quedar habilitada para asumir en el cargo, se llamó a una sesión especial y se le asignó el cargo de edil por el Partido Federal, banca que ocupará hasta abril del 2026, cuando finalice el periodo”.

“Además de todo lo mencionado, ese mismo 23 de diciembre se le tomó juramento y quedó formalmente incorporada al Concejo Deliberante de Tupungato, que de esta manera vuelve a tener su cuerpo de 10 concejales”, concluyó Marcela Granizo.

