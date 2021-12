Fayad asumió como ministro de Hacienda y Finanzas y Nora Vicario, como ministra de Cultura y Turismo. Ambos cuentan con experiencia en la gestión de políticas públicas de sus respectivas áreas.

El Gobernador Rodolfo Suarez les tomó juramento a los nuevos ministros de su gabinete. Se trata de Víctor Fayad, quien asume el lugar del ministro de Hacienda y Finanzas, Lisandro Nieri, y de Nora Vicario, quien ocupará el lugar de la ministra de Cultura y Turismo, Mariana Juri. El acto se realizó en la sala Luis Quesada de la Casa de Gobierno.

Participaron el vicegobernador, Mario Abed; el presidente provisional del Senado, Juan Carlos Jaliff; el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; los exgobernadores Alfredo Cornejo y Roberto Iglesias, ministros del Gobierno provincial y legisladores provinciales y nacionales.

Luego de las lecturas de las actas de designación y de la jura, Rodolfo Suarez destacó la gestión de Mariana Juri y de Lisandro Nieri. En este sentido, recordó todo lo que tuvieron que atravesar en el marco de la pandemia. “Lo que nos pasó fue impensado, podría haber muchos pronósticos pero jamás lo que nos ocurrió, veníamos con una buena idea de Gobierno pero realmente nos tocaron momentos difíciles”, explicó el mandatario.

Suarez sostuvo que “esta pandemia cambió los paradigmas de la gestión pública. Aprendimos a gobernar en escenarios que no conocíamos y aquí vienen mis palabras de agradecimiento para los dos ministros que se van pero que no nos dejan. Juri terminaba en el aeropuerto controlando a la gente que llegaba, entre tantas cosas que tuvo que hacer para mantener el turismo abierto. No paramos porque apostamos a los mendocinos, a la salud y a la economía”.

“Lisandro Nieri fue fundamental para ordenar las cuentas en plena pandemia, somos un gran equipo y no quisimos descuidar ninguna de las áreas. A Lisandro y Mariana no los despido, los convoco a otra manera de trabajar, les doy la bienvenida a Víctor Fayad, Nora Vicario, Beatriz Martínez y a Marcelo Montenegro, que se suman a este desafío”, agregó el Gobernador.

“El único requisito que pongo para formar parte de esta gestión es saber trabajar en equipo, porque nadie puede enfrentar los desafíos solo, además de generar empleo y trabajo tenemos muchas ideas. Ustedes están aquí porque son altamente calificados, con experiencia y con noción de equipo de trabajo. También porque les tengo mucho cariño”, aseguró Suarez.

Para finalizar, el Gobernador destacó que “este equipo nos hace distintos y hace que se hable en el país del modelo mendocino, por los valores que tenemos. Sigamos en este camino y honremos la voluntad popular de los mendocinos con mucho trabajo”.

Nora Vicario agradeció al Gobernador por confiar nuevamente en ella y convocarla a formar parte de su equipo. “Un equipo que pudo plebiscitar con valentía una gestión en una de las épocas más difíciles para Mendoza. Quiero agradecer a la municipalidad, un municipio del que fui parte en los últimos años siempre trabajando por la ciudad. Solo con equipo se pueden lograr transformaciones en el municipio”, señaló la nueva ministra de Cultura y Turismo.

“Quiero hacer una mención especial a la memoria de Víctor Fayad, de quien aprendí la pasión por la función pública. Seguí sus paso y acá estoy redoblando sus esfuerzos. Los invito a seguir trabajando juntos en este ministerio altamente calificado para que sigamos apostando por la reactivación de Mendoza y hacer que estos dos años valgan por los cuatro”, agregó Nora Vicario.

En tanto que Víctor Fayad resaltó su nombramiento como “una señal de confianza al equipo de Hacienda. Es la tercera vez que un ministro surge de esta cartera. También es una señal de confianza a los objetivos que venimos persiguiendo como la transparencia, el orden y la austeridad. La intención es seguir haciendo nuestro trabajo sin perder el norte. Por supuesto, en los años que vienen no será fácil, con una macroeconomía muy compleja y en una relación fiscal muy difícil con el Gobierno nacional”.

Suarez sobre el pase sanitario: “De aquí a enero va a haber mucho trabajo para ver cómo implementarlo”

Luego de que el Gobierno nacional oficializó una Decisión Administrativa firmada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y publicada en el Boletín Oficial, para implementar el pase sanitario en eventos masivos desde el 1 de enero, el Gobernador aseguró que “al ser un acto jurídico de un Gobierno nacional, está vigente”.

“Es una decisión administrativa, no es un decreto del presidente sino una decisión del jefe de Gabinete donde recomiendan medidas de cuidado. Estas medidas de cuidado significan que en aquellos casos que se establecen como de alto riesgo epidemiológico, la persona tiene que estar vacunada con un esquema de vacunación que tampoco aún se define cuál es”, agregó el Gobernador.

Al mismo tiempo, el mandatario cuestionó la falta de precisiones desde Nación sobre cómo será la coordinación para implementar el pase sanitario: “Tengo algún tipo de crítica porque no se establece ningún tipo de sanción ante esto y también creo que va a ser dificultoso porque dice que tienen que coordinar los distintos estamentos de gobierno: nacional, provincial y municipal, para ver cómo se hace el control, por lo que de aquí a enero, para que se ponga en funcionamiento, va a haber mucho trabajo entre todos para ver cómo se puede llevar adelante”.

La trayectoria de Nora Vicario

Nora Vicario es abogada, comenzó sus estudios en la Universidad Nacional de Cuyo y los finalizó en la Universidad de Buenos Aires. Allí amplió su mirada a la formación continua en planificación estratégica, políticas públicas, innovación y, muy especialmente, en datos. Se entrenó en liderazgo y coaching ontológico con destacados especialistas nacionales e internacionales.

Años más tarde regresó a Mendoza para acompañar a Víctor Fayad en su segunda intendencia en 2007, liderando la Unidad de Planeamiento Estratégico. Desde allí, se diseñó el Plan Ciudad de Mendoza 2020, el cual logró 100% de ejecución de todos los compromisos plasmados, luego del fallecimiento de Fayad y durante las funciones de Rodolfo Suarez.

Entre los proyectos estratégicos que lideró en la Municipalidad de Mendoza, se destacan: la incorporación de Capital Internacional del Vino a la marca de la Ciudad de Mendoza; el desarrollo e implementación del perfil turístico de la Ciudad relacionado al vino; la creación de Peatonal del Vino, evento que creció año a año hasta convertirse en una referencia preponderante en las estrategias de posicionamiento del vino, de la Ciudad de Mendoza y la provincia; la campaña internacional Mendoza Maravillosa, que logró más de dos millones de votos en una plataforma turística internacional; la declaración y creación de Ciudad Universitaria Mendoza, proyecto de cooperación con todas las universidades de la región, comercios, instituciones, alianzas nacionales e internacionales, que ubican a Mendoza como destino universitario.

Además, Vicario fue quien creó el Plan de Modernización 1 y el Plan de Modernización 2 de la Ciudad de Mendoza, con importantes mejoras teniendo en el centro al vecino. En agosto de 2014, luego del fallecimiento del intendente Víctor Fayad, quien fue su amigo y jefe, volvió al ámbito privado. Trabajó en organizaciones sociales y empresas. Dictó cursos, conferencias y clases, como “Planificación estratégica de ciudades”, “Ciudades inteligentes”, “Smart Cities: ¿realidad o ficción?” y “Ciudadanos inteligentes”, entre otros.

En 2017, acompañó a Rodolfo Suarez, intendente de la Ciudad de Mendoza, creando el área de Modernización y Medios, tarea que desarrolló hasta la actualidad. Además, creó la Sala del Vino y durante la pandemia el Coworking U de Ciudad Universitaria, como reflejo en el edificio municipal de la visión de una gestión abierta, inclusiva, cercana a vecinos, estudiantes y turistas.

La trayectoria de Víctor Fayad

Víctor Fayad es licenciado en Economía recibido de la Universidad Nacional de Cuyo. Realizó una maestría en Finanzas en la Universidad Torcuato di Tella de la HEC de París. En el mismo lugar se capacitó en gerenciamiento de entidades financieras. Además, forma parte del programa global Eisenhower Fellow 2021.

Desde 2015 presta funciones en el Ministerio de Hacienda y Finanzas. Víctor Fayad ingresó como subsecretario de Financiamiento desde la gestión de Alfredo Cornejo. También es director general de Deuda Pública y presidente de Cuyo Aval.

En su currículum se destacan los siguientes cargos:

Presidente de Cuyo Aval SRG.

Subsecretario de Financiamiento, Gobierno de Mendoza, gestión Gobernador Alfredo Cornejo.

Director General de Deuda Pública, Gobierno de Mendoza.

Director del Departamento de Sector Público, Estructuras y Mandatos SA, Buenos Aires

Analista de Mercados, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Buenos Aires.

Analista en Auditoria General de la Nación. Ministerio de Economía de la Nación

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza