Rodolfo Suarez postuló a Cornejo como precandidato a gobernador de Mendoza

Lo anunció en sus redes.

El gobernador Rodolfo Suarez postuló a Alfredo Cornejo como precandidato a gobernador de Mendoza. Aunque muchos, en su momento, presumían que el actual senador nacional se lanzaría a la presidencia, el ex presidente de la UCR querría volver a gobernar su provincia.

El anuncio lo hizo el actual mandatario en sus redes sociales. “Creo que Alfredo Cornejo tiene que ser el gobernador que me suceda. Lo he propuesto al equipo puertas adentro, confiado del amplio consenso que su figura genera y, también, lo he propuesto públicamente porque sé del afecto que le brindan las mendocinas y los mendocinos”, expresó Suarez.

“Por lo hecho, por lo que estamos haciendo y por lo que vamos a hacer, Alfredo es la persona indicada para impulsar la provincia en los tiempos que vienen. Porque Alfredo Cornejo es un hombre que desde la mañana hasta la noche #hACe por Mendoza”, agregó

Por el momento el ex gobernador, Alfredo Cornejo, no ha brindado declaraciones al respecto.