Rodrigo “el polilla” Bascuñán: el jockey de Tunuyán que se destaca en los mejores hipódromos de Argentina

Tiene un historial de 350 careras ganadas.

Siguiendo los pasos de su padre Manuel Bascuñán (también jockey), Rodrigo, hoy de 29 años se crió entre caballos pura sangre y hoy por hoy vive un presente que pocos tienen el privilegio, correr en los hipódromos de Palermo, San Isidro y La Plata, los más importantes del país.

Claro está que su llegada a los principales hipódromos del país no fue tarea sencilla, mucho sacrificio y dedicación fueron formando a “ el polilla”, como se lo conoce en el mundo de los burreros.

“Mis primeros pasos en este deporte fueron siguiendo los pasos de mi papá, comencé en el hipódromo de Mendoza y luego empecé a ir a los otros de Cuyo, como lo son el de La Punta, en San Luis y el de San Juan”, recordó el propio Rodrigo en comunicación con El Cuco Digital.

Además, dijo: “no solo en los hipódromos, también hice muchas carreras cuadreras, en los diferentes hípicos, eso me sirvió mucho para tener cada vez más experiencia y seguridad arriba de los caballos, sinceramente le debo mucho al turf de Cuyo, siempre estoy viendo las careras y lo sigo mucho a pesar de la distancia”.

Promediando los 25 años, Rodrigo Bascuñán, comenzó a hacer sus primeras carreras en los hipódromos de Palermo, San Isidro y La Plata y desde hace tres años ya su presencia es infaltable en cada una de las pruebas diarias que se realizan.

“Mi presente acá en Buenos Aires, tengo que decir que es bueno, estoy montando con muchos cuidadores y eso me mantiene en el lote de los jockeys más destacados y llevó hasta el momento 350 carreras ganadas”.

“Este presente hace que yo me tenga que exigir cada día más, ya que la exigencia es cada vez mayor. Este era uno de mis sueños y trabajo para que eso se pueda seguir cumpliendo”.

“Estar donde estoy, es un gran logro y mucho es gracias al apoyo de siempre de mi madre María Morales, a mis hermanos que siempre empujan pese a tenerlos lejos y a mi mujer Yamila de la Fuente que está con mi pequeño hijo Demir, que son los grandes respaldos que tengo en el día a día”, concluyó Rodrigo “Polilla” Bascuñán.