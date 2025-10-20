Rodrigo Paz Pereira es el nuevo presidente de Bolivia, logró vencer en el balotaje por mas del 54 % de los votos

Durante este domingo se realizó las segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia, logrando imponerse el candidato de centro, por sobre el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga.

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia confirmó este domingo por la noche el triunfo de Rodrigo Paz Pereira en el balotaje presidencial, con el 54,5 por ciento de los votos. El resultado, considerado “irreversible” con más del 90 por ciento del escrutinio.

El candidato de la alianza Nueva Esperanza Nacional asumirá la presidencia el 8 de noviembre, tras haber derrotado a Jorge “Tuto” Quiroga, de Alianza Libre, que obtuvo el 45,5 por ciento de los sufragios. En su primera declaración pública, Paz Pereira agradeció el respaldo y afirmó que su gestión buscará “reconciliar al país y reconstruir la confianza en las instituciones”.

Durante la jornada electoral, el presidente electo votó en Tarija y sostuvo que “se cierra un ciclo y comienza una nueva etapa para Bolivia”. Su compañero de fórmula, Edman Lara, reforzó ese mensaje al señalar que “el pueblo nos da la oportunidad de gobernar para todos” y reclamó “el fin de la corrupción”.

La victoria de Paz Pereira se consolidó luego de una primera vuelta reñida, el 17 de agosto, en la que había alcanzado el 32,6 por ciento de los votos frente al 26,7 por ciento de Quiroga. La segunda vuelta definió un cambio de signo político que terminó con dos décadas de dominio del MAS, que en esta elección no superó el 3 por ciento.

La caída del partido fundado por Evo Morales y liderado por Luis Arce marca un quiebre en la historia reciente del país.

Con la transición en marcha, el nuevo gobierno promete impulsar políticas de transparencia, unidad nacional y reactivación económica, en un contexto regional signado por la búsqueda de estabilidad tras años de polarización.

Fuente: Diario El Sol