octubre 3, 2025

logo el cuco digital
octubre 3, 2025

octubre 3, 2025

Rugen los motores en San Carlos: este domingo llega el Campeonato Mendocino de Karting

Contará con la presencia de más de 120 máquinas en pista.

Este próximo domingo  5 de octubre,  el Autódromo de San Carlos, recibirá la octava fecha del Campeonato Mendocino de Karting de Tierra, donde habrá más de 120 máquinas en pista con pilotos de toda la provincia.

La actividad en el circuito comienza a las 07.30, con la apertura del predio, luego desde las 9.30, se habilita la inscripción para cada piloto y desde las 10.00 comienza la actividad en pista con los entrenamientos y reconocimiento del trazado.

A partir de las 11.00 comenzarán las series de clasificación para luego disputar las respectivas finales de cada categoría. Además de la competencia, el público podrá disfrutar de un entorno preparado para toda la familia, con la presencia de food trucks de comidas y un expendio de cerveza artesana, informaron desde la organización.

La entrada general tendrá un costo de $4000 y niños hasta 10 años no pagan para ingresar.

