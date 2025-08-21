Facebook X-twitter Youtube Instagram

Sacrificarán al caballo Don Nelson: se trata de uno de los caballos más taquilleros del último tiempo

Pertenece a  Los Herederos de San Rafael.

Don Nelsón, es un ejemplar cuarto de milla, que en el último tiempo se metió en el corazón de todos los amantes del turf. Originario de Brasil, fue adquirido a finales del año 2024 por el stud Los Herederos y en el último tiempo se volvió invencible en las cortas de los diferentes hípicos del país.

El pasado 17 de agosto, no se presentó a la carrera en el hípico de Tilisarao, San Luis, debido a que en el análisis previo a la competencia, había dado positivo de anemia infecciosa equina.

Luego de esa primera prueba, se esperaba una segunda prueba para confirmar si efectivamente el ejemplar presentaba o no esa patología. Finalmente, los resultados que se conocieron en las últimas horas, dieron por confirmado que el caballo, que ganó las últimas 7 carreras que disputó,  tiene esa enfermedad.

En diálogo con El Cuco Digital, uno de sus cuidadores, Enzo Martínez, dijo que: “estamos esperando la confirmación del  Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), para que lo sacrifiquen”.

Esa enfermedad es infecciosa y no tiene cura, así que lamentablemente esa es la realidad, nos duele la situación, pero no tenemos otro camino”, aseguró el cuidador.

Por otra parte, consultando El Cuco Digital consultó un médico veterinario donde afirmaron que en el caso de esta enfermedad, no hay otra solución que el sacrificio del animal, no hay tratamientos.

