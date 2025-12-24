Salud alerta a la población sobre el Síndrome urémico hemolítico, la enfermedad más frecuente de la estación

Recomendaciones para prevenir esta infección diarreica que afecta principalmente a niños y niñas menores de 5 años.

El Ministerio de Salud y Deportes alerta a la población acerca de una de las enfermedades más frecuentes de la estación. Se trata del síndrome urémico hemolítico (SUH), una infección que se origina por la bacteria Escherichia coli y que afecta principalmente a los niños menores de 5 años. Se manifiesta por diarrea con sangre y ocasiona que los niños orinen poco, presenten palidez e irritabilidad, y hasta pueden tener convulsiones. El SUH puede ser grave y dañar los riñones.

Las enfermedades diarreicas son infecciones del tracto digestivo ocasionadas por bacterias, virus o parásitos. Se trata de la deposición de heces sueltas o líquidas durante 3 o más veces al día. Además, con ellas aumenta el riesgo de deshidratación, por lo cual es importante acudir al médico. Cabe destacar que la evacuación frecuente de materia fecal de consistencia sólida no es diarrea, ni tampoco las heces de consistencia suelta y “pastosa” por bebés amamantados.

Las diarreas son más frecuentes en verano debido al clima que favorece la diseminación de las bacterias que las provocan. Estas se transmiten por agua o alimentos contaminados, como carne de vaca sin cocción completa, especialmente la carne picada; o productos lácteos sin pasteurizar y verduras que se consumen crudas. También se puede adquirir por la falta de higiene en las manos.

La infección es más común cuando hay escasez de agua limpia para beber, cocinar y lavar. Las dos causas más comunes de enfermedades diarreicas son los rotavirus y la bacteria Escherichia coli. En niños pequeños puede causar el síndrome urémico hemolítico. También pueden transmitirse de persona a persona, en particular en condiciones de higiene personal deficiente.

Esta infección suele durar varios días y, de acuerdo a su frecuencia, priva al organismo del agua y las sales necesarias para la supervivencia. Por otra parte, los niños malnutridos o inmunodeprimidos presentan mayor riesgo de este tipo de enfermedades potencialmente mortales.

Síntomas

● Diarrea con sangre.

● Orinar poco.

● Vómitos.

● Palidez.

Prevención

● Prolongar la lactancia materna, idealmente hasta los 2 años o más, junto con la alimentación complementaria.

● Evitar que los niños menores de 5 años consuman carnes picadas.

● Lavar y esterilizar mamaderas.

● Utilizar baños o letrinas que garanticen el aislamiento de las excretas.

● Desechar los pañales descartables en bolsas bien cerradas.

● Desechar la materia fecal de los pañales de tela en baños o letrinas, y lavar bien los pañales con agua y jabón.

● Para los mayores de 2 años usá leche en polvo fortificada con hierro, o leche pasteurizada (la que se compra envasada).

● Cocinar las carnes completamente hasta que no queden partes rojas o rosadas. Consumir únicamente alimentos bien cocidos o fritos

● Evitar el contacto de la carne cruda con otros alimentos. Por lo cual, para cortar alimentos, no usar el mismo cuchillo o superficie de tablas, mesadas que usaste para cortar carnes crudas sin antes lavarlo bien con agua y detergente.

● Utilizar agua segura para beber, cocinar e higienizarse. Si no se cuenta con agua de red, colocar 2 gotas de lavandina de 55 g de cloro activo/L por cada litro de agua o hervirla durante 3 minutos, tanto sea agua para beber, lavarse las manos o los dientes, cocinar o lavar las verduras y frutas.

● Guardar el pescado y las carnes crudas en los estantes de abajo de la heladera y dentro de recipientes cerrados.

● Mantener los alimentos bien tapados ya que los microorganismos pueden ser transportados por insectos (como las moscas) o por el polvo.

● Refrigerar rápidamente los alimentos cocidos y perecederos. No dejar alimentos a temperatura ambiente por más de 2 horas.

● Lavar bien las manos con agua y jabón antes de comer, manipular alimentos o dar de mamar; y después de tocar carnes crudas, ir al baño o cambiar pañales. Es muy importante que los chicos también lo hagan.

● Evitar consumir alimentos elaborados en la vía pública.

● Si pretende vender comidas, realizar el Curso de Manipulación Segura de los Alimentos.

¿Qué hacer ante la presencia de diarrea?

● No automedicarse.

● Consultar al médico o acudir a un centro de salud lo antes posible.

● Administrar líquidos abundantes para prevenir la deshidratación.

● En caso de bebés y niños pequeños, no interrumpir nunca la lactancia.

Lavado de manos paso a paso

Mojar las manos con agua de red o potabilizada.

Enjabonar (cualquier jabón sirve para eliminar los microorganismos).

Frotar muy bien las manos 20 segundos, incluidas las muñecas.

Enjuagar con abundante agua.

Secar con una toalla limpia, papel descartable o agitando las manos.re

¿Cuándo hay que lavarse las manos?

● Después de ir al baño o de cambiarle los pañales al bebé.

● Antes de comer, y después de manipular basura o desperdicios.

● Antes y después de manipular alimentos y/o amamantar.

● Luego de haber tocado dinero, llaves, pasamanos, animales, etc.

● Al regresar de la calle, el trabajo o la escuela.