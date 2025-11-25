Salud brinda recomendaciones para evitar un golpe de calor

Beber abundante agua, usar ropa suelta y permanecer en lugares frescos son algunas de las medidas. Los adultos mayores y los más chicos son los más vulnerables al calor.
Debido a las altas temperaturas que se están registrando y que se extenderán toda la semana, el Ministerio de Salud y Deportes promueve algunos cuidados para evitar el golpe de calor.
El agotamiento y golpe de calor son trastornos ocasionados por el aumento de la temperatura del cuerpo como consecuencia de la exposición prolongada a altas temperaturas y humedad o del esfuerzo físico intenso.
En estas situaciones, el cuerpo tiene dificultades para regular su temperatura. El golpe de calor es una forma grave de lesión por calor y la temperatura del cuerpo alcanza los 40° C o más.
En caso de no sentirse bien por el calor, pedir ayuda. Y si además aparecen síntomas como dolor de cabeza, dolor abdominal, náuseas, vómitos o mareos, consultar con urgencia al médico.
Entre las medidas a tener en cuenta, se aconseja beber abundante agua durante todo el día, evitar el ejercicio físico al aire libre en horas de sol intenso y permanecer en lugares frescos.
La ingesta calculada de la población sana es entre 2 y 2,5 litros sumando bebidas y alimentos. En la época de altas temperaturas se debe incrementar la ingesta de líquidos, por pérdidas adicionales por la temperatura ambiental y el ejercicio. La sed no es una alerta eficaz para una hidratación suficiente. La sensación de sed aparece cuando ya se ha perdido el 1 a 2% del peso en agua.
La mejor fuente es el agua potable y pura. Su ingesta diaria no debería ser menor a las dos terceras partes de la recomendación diaria de agua, aproximadamente unos 1.500 ml.
También es importante evitar el consumo de bebidas alcohólicas o muy dulces y las infusiones calientes; usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros y protegerse del sol poniéndose gorra o sombrero.
Las personas mayores de 65 años y los niños y quienes padecen enfermedades crónicas, respiratorias o cardíacas, hipertensión arterial, diabetes y obesidad deben extremar más los cuidados.
Recomendaciones para los grupos de riesgo
Para lactantes y niños pequeños
Dar el pecho a los lactantes con más frecuencia.
Hacer que beban agua fresca y segura.
Que esten en lugares frescos y ventilados.
Mojarles el cuerpo con agua fresca.
Adultos mayores y personas con enfermedades crónicas
Tomar abundante líquido, en especial agua, al menos 2 litros diarios y con frecuencia, aunque no se sienta sed.
Evitar salir a la calle en las horas más calurosas del día.
Cubrir la cabeza con sombrero o gorra y vestirse con ropa ligera, de colores claros.
Usar anteojos para protegerse del sol.
Para los jóvenes y adolescentes
No consumir bebidas con alcohol, ya que aumentan la temperatura corporal y las pérdidas de líquido. No es conveniente tomar cerveza para aliviar la sed y el calor.
Evitar los esfuerzos físicos o actividades deportivas exigentes.
Sentarse y descansar cuando sientan mareos o fatiga.
Recordar las recomendaciones generales sobre la hidratación, alimentación y refrescar el cuerpo.
Recomendaciones generales
En caso de tener que salir a la calle, caminar en lo posible por la sombra.
Darse un baño diario, preferentemente en forma de ducha o bien refrescarse con paños húmedos.
Aumentar el consumo de frutas y verduras frescas.
Evitar el alcohol, las bebidas con cafeína y las comidas calientes.
Dentro de la casa, quedarse en la habitación más fresca.
En caso de vivir solo, tratar de mantenerse en contacto con alguien cercano.
Agotamiento por calor y golpe de calor en niños/as y jóvenes
¿Cuáles son los síntomas?
Es importante estar alerta a los síntomas y se debe consultar al médico y tomar conductas activas.
El agotamiento por calor es un estadio previo al golpe de calor hay que reconocerlo para prevenir una situación más grave:
-Sudoración excesiva
-En los bebés puede verse la piel muy irritada por el sudor en el cuello, pecho, axilas, pliegues del codo y la zona del pañal (sudamina)
-Piel pálida y fresca.
-Sensación de calor sofocante.
-Sed intensa y sequedad en la boca.
-Calambres.
-Agotamiento, cansancio o debilidad.
-Dolores de estómago, inapetencia, náuseas o vómitos.
-Dolores de cabeza.
-Irritabilidad (llanto inconsolable en los más pequeños).
-Mareos o desmayo.
Golpe de calor, situación muy grave:
-Temperatura del cuerpo 39°C – 40°C o mayor (medida en la axila).
-Piel roja caliente y seca (se agota la transpiración).
-Respiración y frecuencia cardíaca acelerada.
-Dolor palpitante de cabeza
-Alteración del estado mental y del comportamiento como: vértigos, mareos desorientación, delirios, confusión o pérdida de conocimiento
-Convulsiones-
¿Cómo actuar si ocurre? ¿Qué hacer ante un niño con agotamiento por calor?
-Dar a los lactantes el pecho con más frecuencia.
-Trasladarlo a un lugar fresco y ventilado, si es posible con aire acondicionado.
-Desvestirlo (exponer el cuerpo al fresco).
-Ducharlo o mojar todo el cuerpo con agua fresca.
-Que esté quieto y descanse.
-Consultar al pediatra o a un centro de salud.
-Darle de beber agua, si está consciente.
Qué no hacer
-No administrar medicamentos antifebriles
-No friccionar la piel con alcohol, porque causa intoxicación.
Fuente: prensa Gobierno de Mendoza