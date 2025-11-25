Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 27, 2025

noviembre 27, 2025

Salud brinda recomendaciones para evitar un golpe de calor

Beber abundante agua, usar ropa suelta y permanecer en lugares frescos son algunas de las medidas. Los adultos mayores y los más chicos son los más vulnerables al calor.

Debido a las altas temperaturas que se están registrando y que se extenderán toda la semana, el Ministerio de Salud y Deportes promueve algunos cuidados para evitar el golpe de calor.

El agotamiento y golpe de calor son trastornos ocasionados por el aumento de la temperatura del cuerpo como consecuencia de la exposición prolongada a altas temperaturas y humedad o del esfuerzo físico intenso.

En estas situaciones, el cuerpo tiene dificultades para regular su temperatura. El golpe de calor es una forma grave de lesión por calor y la temperatura del cuerpo alcanza los 40° C o más.

En caso de no sentirse bien por el calor, pedir ayuda. Y si además aparecen síntomas como dolor de cabeza, dolor abdominal, náuseas, vómitos o mareos, consultar con urgencia al médico.

Entre las medidas a tener en cuenta, se aconseja beber abundante agua durante todo el día, evitar el ejercicio físico al aire libre en horas de sol intenso y permanecer en lugares frescos.

La ingesta calculada de la población sana es entre 2 y 2,5 litros sumando bebidas y alimentos. En la época de altas temperaturas se debe incrementar la ingesta de líquidos, por pérdidas adicionales por la temperatura ambiental y el ejercicio. La sed no es una alerta eficaz para una hidratación suficiente. La sensación de sed aparece cuando ya se ha perdido el 1 a 2% del peso en agua.

La mejor fuente es el agua potable y pura. Su ingesta diaria no debería ser menor a las dos terceras partes de la recomendación diaria de agua, aproximadamente unos 1.500 ml.

También es importante evitar el consumo de bebidas alcohólicas o muy dulces y las infusiones calientes; usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros y protegerse del sol poniéndose gorra o sombrero.

Las personas mayores de 65 años y los niños y quienes padecen enfermedades crónicas, respiratorias o cardíacas, hipertensión arterial, diabetes y obesidad deben extremar más los cuidados.

Recomendaciones para los grupos de riesgo

Para lactantes y niños pequeños

Dar el pecho a los lactantes con más frecuencia.

Hacer que beban agua fresca y segura.

Que esten en lugares frescos y ventilados.

Mojarles el cuerpo con agua fresca.

Adultos mayores y personas con enfermedades crónicas

Tomar abundante líquido, en especial agua, al menos 2 litros diarios y con frecuencia, aunque no se sienta sed.

Evitar salir a la calle en las horas más calurosas del día.

Cubrir la cabeza con sombrero o gorra y vestirse con ropa ligera, de colores claros.

Usar anteojos para protegerse del sol.

Para los jóvenes y adolescentes

No consumir bebidas con alcohol, ya que aumentan la temperatura corporal y las pérdidas de líquido. No es conveniente tomar cerveza para aliviar la sed y el calor.

Evitar los esfuerzos físicos o actividades deportivas exigentes.

Sentarse y descansar cuando sientan mareos o fatiga.

Recordar las recomendaciones generales sobre la hidratación, alimentación y refrescar el cuerpo.

Recomendaciones generales

En caso de tener que salir a la calle, caminar en lo posible por la sombra.

Darse un baño diario, preferentemente en forma de ducha o bien refrescarse con paños húmedos.

Aumentar el consumo de frutas y verduras frescas.

Evitar el alcohol, las bebidas con cafeína y las comidas calientes.

Dentro de la casa, quedarse en la habitación más fresca.

En caso de no sentirse bien por el calor, pedir ayuda. Y si además aparecen síntomas como dolor de cabeza, dolor abdominal, náuseas, vómitos o mareos, consultar con urgencia al médico

En caso de vivir solo, tratar de mantenerse en contacto con alguien cercano.

Agotamiento por calor y golpe de calor en niños/as y jóvenes

¿Cuáles son los síntomas?

Es importante estar alerta a los síntomas y se debe consultar al médico y tomar conductas activas.

El agotamiento por calor es un estadio previo al golpe de calor hay que reconocerlo para prevenir una situación más grave:

-Sudoración excesiva

-En los bebés puede verse la piel muy irritada por el sudor en el cuello, pecho, axilas, pliegues del codo y la zona del pañal (sudamina)

-Piel pálida y fresca.

-Sensación de calor sofocante.

-Sed intensa y sequedad en la boca.

-Calambres.

-Agotamiento, cansancio o debilidad.

-Dolores de estómago, inapetencia, náuseas o vómitos.

-Dolores de cabeza.

-Irritabilidad (llanto inconsolable en los más pequeños).

-Mareos o desmayo.

Golpe de calor, situación muy grave:

-Temperatura del cuerpo 39°C – 40°C o mayor (medida en la axila).

-Piel roja caliente y seca (se agota la transpiración).

-Respiración y frecuencia cardíaca acelerada.

-Dolor palpitante de cabeza

-Alteración del estado mental y del comportamiento como: vértigos, mareos desorientación, delirios, confusión o pérdida de conocimiento

-Convulsiones-

¿Cómo actuar si ocurre? ¿Qué hacer ante un niño con agotamiento por calor?

-Dar a los lactantes el pecho con más frecuencia.

-Trasladarlo a un lugar fresco y ventilado, si es posible con aire acondicionado.

-Desvestirlo (exponer el cuerpo al fresco).

-Ducharlo o mojar todo el cuerpo con agua fresca.

-Que esté quieto y descanse.

-Consultar al pediatra o a un centro de salud.

-Darle de beber agua, si está consciente.

Qué no hacer

-No administrar medicamentos antifebriles

-No friccionar la piel con alcohol, porque causa intoxicación.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza

