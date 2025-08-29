Salud inauguró el Servicio de Internación Diferenciada de Salud Mental en Tupungato

El espacio, que cuenta con cuatro camas exclusivas, representa un avance fundamental para fortalecer la red de atención en el Valle de Uco y amplía la capacidad de respuesta en la región.

El Ministerio de Salud y Deportes ─a través de la Dirección de Salud Mental y Consumos Problemáticos y el hospital General Las Heras─ inauguró el moderno Servicio de Internación Diferenciada de Salud Mental en Tupungato. En la inauguración participaron el intendente del departamento, Gustavo Aguilera; la subsecretaria de Salud, Carina Copparoni; el director de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Manuel Vilapriño, y el coordinador regional del Valle de Uco, Pablo Trigo González.

Este nuevo servicio representa una inversión concreta en la infraestructura de salud mental pública de la provincia. Está equipado con cuatro camas exclusivas, diseñadas bajo protocolos específicos. El espacio fue acondicionado para brindar un entorno de contención y tratamiento interdisciplinario.

Al respecto, Aguilera destacó el avance sanitario: “Este gran trabajo que está realizando el Gobierno provincial en salud mental viene a coronar esta inauguración tan importante para los tupungatinos. Recordemos que, para este tipo de patología, una persona debe ir a Tunuyán o a la Ciudad de Mendoza; eso encarece los gastos al grupo familiar y genera problemas de coordinación en el entorno. Es por eso que con los centros infantiles, los centros de salud y, ahora, la internación vamos a poder mejorar mucho la atención en el departamento”.

Por su parte, Copparoni manifestó el gran trabajo que viene realizando el equipo de salud mental: “Dentro de nuestro plan estratégico en salud hemos puesto en valor la salud mental como una política de Estado. Es por eso que desde el inicio de la gestión estamos realizando una fuerte inversión tanto edilicia como de recurso humano en salud mental y no sólo en el Valle de Uco, sino también en cada rincón de la provincia”.

En el mismo sentido, y apostando a una salud integral en la región, Trigo González refirió: “Con esta nueva inauguración ya completamos este servicio en los tres nosocomios públicos con los que cuenta el Valle de Uco. Si miramos en retrospectiva, en marzo inauguramos seis camas en el Scaravelli; en mayo, seis camas en el Tagarelli y ahora, estas cuatro camas para los vecinos de Tupungato. Es decir 16 camas específicas para salud mental, algo inédito para toda la región”.

Con la concreción de esta inauguración, la Dirección de Salud Mental y Consumos Problemáticos reafirmó su compromiso en continuar trabajando en la descentralización de los servicios para que toda la población tenga acceso a una atención de calidad, oportuna y local. La inauguración de este servicio en Tupungato marca un hito en la política sanitaria de la provincia, orientada a priorizar la salud mental como una dimensión fundamental del bienestar general de la comunidad.

