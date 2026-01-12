Facebook X-twitter Youtube Instagram

Salud informa las nuevas recomendaciones para acceder a la vacunación contra COVID-19 en el sector público

Las autoridades destacan la importancia de mantener al día los esquemas de vacunación, especialmente en los grupos más vulnerables.

El Ministerio de Salud de la Nación dio a conocer las nuevas recomendaciones para la vacunación contra COVID-19, con el objetivo de orientar la estrategia hacia la protección de los grupos con mayor riesgo, de manera similar a lo que ocurre con la vacunación antigripal. Estas recomendaciones se basan en la evidencia científica disponible y en la situación epidemiológica actual.

De acuerdo con estas disposiciones, la vacunación contra COVID-19 en el sector público gratuita estará disponible para los siguientes grupos:

  • Embarazadas: en cualquier trimestre de la gestación y en todos los embarazos.
  • Personal de la salud: Una dosis anual. En el caso de personas inmunosuprimidas, se recomienda una dosis cada 6 meses.
  • Personal estratégico (fuerzas de seguridad del Estado) Una dosis anual. Si presentan inmunosupresión, la recomendación es una dosis cada 6 meses.
  • Personas de 65 años y más: Una dosis anual.
  • Personas menores de 64 años inclusive con comorbilidades, tales como diabetes, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad hepática crónica, obesidad, enfermedad cardiovascular, entre otras, Una dosis anual. En estos casos, se deberá presentar certificado o documentación que acredite la condición de salud.
  • Personas inmunocomprometidas de cualquier edad: Una dosis cada 6 meses. Este grupo incluye, entre otros, a personas en tratamiento oncológico, trasplantadas, personas que viven con VIH y pacientes en hemodiálisis, siempre con la correspondiente certificación médica.

Por otro lado, quienes no se encuentren comprendidos dentro de los grupos priorizados y deseen vacunarse contra COVID-19 podrán hacerlo en el sector privado, de forma similar a lo que sucede con la vacuna antigripal en personas que no integran grupos de riesgo.

Desde el Ministerio de Salud se recuerda la importancia de mantener al día los esquemas de vacunación, especialmente en los grupos más vulnerables, como una medida fundamental para prevenir formas graves de la enfermedad y proteger la salud individual y colectiva.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza

