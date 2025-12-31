Salud inicia la vacunación contra virus sincicial respiratorio en embarazadas

La vacuna estará disponible desde el 12 de enero, de manera gratuita y sin necesidad de orden médica en Centros de Salud, Vacunatorios de Hospitales públicos y en el Vacunatorio Central.

El Ministerio de Salud y Deportes dará inicio el próximo 12 de enero a la estrategia de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) destinada a embarazadas que se encuentren entre las 32 y 36 semanas de gestación inclusive, con el objetivo de proteger al niño por nacer de infecciones respiratorias potencialmente graves, especialmente durante los primeros seis meses de vida, período en el que el VSR constituye la principal causa de bronquiolitis.

El VSR representa una importante carga de enfermedad en lactantes y niños pequeños, no solo por su impacto clínico, sino también por sus consecuencias sanitarias y económicas. La elevada demanda de atención en consultorios, guardias y servicios de emergencia, junto con la alta ocupación de camas de internación y de terapia intensiva pediátrica, genera una sobrecarga significativa del sistema de salud, además de costos directos e indirectos para las familias.

En la actualidad, se cuenta con herramientas efectivas para prevenir y reducir el impacto del VSR en la población más vulnerable; entre ellas, se destaca la vacunación durante el embarazo incorporada al Calendario Nacional de Vacunación en Argentina desde el año 2024.

La recomendación es la aplicación de una dosis única entre las semanas 32 y 36 de gestación inclusive, período que, desde el punto de vista inmunológico, permite optimizar la transferencia de anticuerpos específicos contra el VSR al feto.

De este modo, el recién nacido se encuentra protegido desde el nacimiento y durante los primeros seis meses de vida, etapa en la que la morbimortalidad asociada al VSR es más elevada.

La implementación de la vacunación materna constituye una estrategia clave de salud pública, ya que reduce significativamente el riesgo de bronquiolitis grave, neumonía e internaciones, contribuyendo a la protección de los recién nacidos durante la temporada de mayor circulación del Virus Sincicial Respiratorio (VSR).